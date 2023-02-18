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İstanbul'da 93 okul depreme karşı riskli bulundu

Her seçim döneminde İstanbul'da kamu kurumlarında, okul ve hastanelerde depreme karşı hazırlıklı olduğunu iddia eden AKP yöneticileri, 93 okul için tahliye kararı verdi

18 Şubat 2023 Cumartesi 19:00
İstanbul'da 93 okul depreme karşı riskli bulundu

İstanbul'da 93 okul depreme karşı riskli bulundu

Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin ardından İstanbul'da yeniden deprem hazırlığı başladı. Seçim döneminde İstanbul'da tüm okulların depreme karşı güçlendirildiği reklamımını yapan AKP adayları, son incelemede kamuoyunu yanılttığı ortaya çıktı. Son incelemede 93 okulun depreme karşı dayanıksız olduğu belirlendi.


Daha önce İstanbul Valiliği tarafından sürdürülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında 1044 okul depreme karşı güçlendirilmişti. 

İstanbul’da riskli bulunan 93 okulda 20 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretim yapılamayacak. Riskli bulunan okullardaki öğrenciler taşımalı sistemde başka okullara kaydırılacak. Açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.


İstanbul Valiliği'nden İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında eğitim kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.


Valilik, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" açıklamasında bulundu. 

Yazılı açıklamada, "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi.  Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı" denildi.

51 BİN 995 ÖĞRENCİ VE 2 BİN 765 ÖĞRETMEN NAKLEDİLECEK

Geçen yıl ise 128 riskli okulun  35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada son durum ise şu şekilde belirtildi:

"Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.  Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.  İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." 

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