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İstanbul'da doğalgaz indirimi vatandaşı sevindirdi

İGDAŞ yıl başından itibaren doğalgaz kullanım bedellerinde yüzde 12'lik indirime gitti. İndirimden 5.5 milyon abone faydalanacak.

29 Aralık 2022 Perşembe 17:24
İstanbul'da doğalgaz indirimi vatandaşı sevindirdi

İstanbul'da doğalgaz indirimi vatandaşı sevindirdi

İstanbul'da doğalgaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılacak. Aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.


1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim yapıldı.

EPDK'nin bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

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