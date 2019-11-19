İstanbul'da üniversitelilere eğitim yardımı başlıyor



Seçim sürecinde söz verdiği sosyal yardım vaatlerini hayata geçiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kreş ve Halk Süt projelerinin ardından üniversiteli gençlere yönelik "Eğitim Yardımı" sözünü de tutuyor. İmamoğlu projeyi, "Üniversite öğrencisi genç yol arkadaşlarım; Size bir söz vermiştim. İBB olarak on binlerce İstanbullu üniversiteli gencimize eğitim yardımına başlıyoruz. İstanbul'u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz" sözleriyle müjdeledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitime yönelik bir sosyal projeyi daha uygulamaya koydu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek.



Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenecek.



18 Kasım Pazartesi günü gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular 24 Kasım Pazar günü sona erecek.



Eğitim Yardımı almak isteyen 25 yaşını aşmamış TC vatandaşı üniversite öğrencisinin; kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet üniversitesinde okuması, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs kazanması, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan ise burs almaması gerekiyor.

Açık Öğretimde okuyanlar, uzaktan eğitim görenler, üniversite son sınıfta olanlar, yüz kızartıcı bir eylem nedeniyle disiplin cezası alan veya hüküm giyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Eğitim Yardımın gelecek yıl devamı için yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden 2,50 olması şartı da aranacak.



OBJEKTİF VE ŞEFFAF KRİTERLER...



İBB, Eğitim Yardımı verilecek gençler için objektif ve şeffaf bir değerlendirme sistemi hazırladı. Buna göre; öğrencinin ihtiyaç sahibi olma durumunun yanı sıra kendisinde veya ailesinde engellik durumu, aile kişi sayısı, ailedeki öğrenci sayısı, ebeveyn vefatı-boşanma bilgileri gibi kriterler de dikkate alınacak. Başvuranlar arasında puantaj sistemi ile sıralama yapılacak ve dezavantajlılık listesinde ilk 30 bine giren öğrenciler, Eğitim Yardımı almaya hak kazanacak.



Başvurular, bu kriterlerle 25 Kasım Pazartesi – 26 Kasım Salı tarihlerinde değerlendirilecek. 27 Kasım Çarşamba günü Eğitim Yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi ilan edilecek. Asil listede bulunan öğrenciler belgelerini 28 Kasım Perşembe - 3 Aralık Salı günleri arasında teslim edecek. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından 12 Aralık Perşembe - 13 Aralık Cuma

günleri ilk ödemeler yapılacak.



İMAMOĞLU: "HER ALANDA YANINIZDA OLACAĞIZ"



Projeyle ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere; eğitim yaşamlarını kolaylaştırma adına maddi ve manevi her alanda yanında olma sözü verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu;



"Üniversite öğrencisi genç yol arkadaşlarım... Size bir söz vermiştim. İBB olarak on binlerce İstanbullu üniversiteli gencimize eğitim yardımına başlıyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul'un öğrencileri Türkiye'nin en ucuz ulaşım kartlarına sahip. Öğrencilerimiz kentimizde çok sayıda indirimden yararlanıyor. İstanbul'u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz. 24 Kasım Pazar gününe kadar ekranda gördüğünüz adreslere müracaatlarınızı yapınız. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum."



EĞİTİM YARDIMI İÇİN İSTENİLECEK BELGELER



• Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

• Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

• Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

• Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

• Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

• KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

• Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek