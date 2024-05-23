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İstanbul Kent Üniversitesi Mutfak Sanatları Akedemisi açıldı

İstanbul Kent Üniversitesi, Fransa'nın ünlü otel ve turizm yönetimi okullar gurubu ortaklığıyla Mutfak ve Servis Sanatları Akademisi törenle açıldı

23 Mayıs 2024 Perşembe 18:37
İstanbul Kent Üniversitesi Mutfak Sanatları Akedemisi açıldı






İstanbul Kent Üniversitesi Mutfak Sanatları Akedemisi açıldı

Istanbul Kent Üniversitesi ve Fransız menşeli dünyaca ünlü otel ve turizm yönetimi okullar grubu Vatel ortaklığında İstanbul merkezli bir “Mutfak ve Servis Sanatları Akademisi” hayata geçirildi.

FOTOĞRAFTA KİMLER VAR? İstanbul Kent Üniversitesi öğretim görevlisi ve Rektör Uluslararası temsilcisi Emre Atsü
Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Necmettin Atsü
Hasan Yılmaz 
Vatel Istanbul Kurucu Direktörü Ali Doğan Çamak
İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi - ENEV Vakfı Genel Müdürü Alican Cingöz 
İstanbul Kent Ünv.Genel Sekreter Yrd. Av. Murat Baybalı 

Karşılıklı yapılan anlaşma ile İstanbul Kent Üniversitesi ve Vatel işbirliğinde kurulan akademi aracılığıyla; sektörü yakından tanıyan, ihtiyaçları bilen ve uluslararası mutfak ve servis sanatlarının her alanı ile seviyesinde idarecilik yapabilecek, üreten ve küresel düşünen, mutfak ve servis sanatlarını özümseyen, öncü, inovatif, yaratıcı mutfak şefleri ile servis elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü

Vatel Grup Uluslararası Geliştirme Direktörü Aline Renard-Wang,

Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney

Fransız Kültür Merkezi’nde önceki gün gerçekleştirilen özel lansmana Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Kültür Ateşesi Charles Le Gargasson, Hasan Yılmaz ve İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi eşi Ceren Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, (ENEV) Kurucu Vakıf Genel Müdürü ve İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Alican Cingöz , Vatel Grup Uluslararası Geliştirme Direktörü Aline Renard-Wang, Vatel İstanbul Kurucu Direktörü Ali Doğan Çamak, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlük ve Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Emre Atsü, birbirinden seçkin davetliler, iş insanları, mutfak sanatları ilgilileri, mutfak şefleri, gurmeler ve akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Lansman açılış konuşmalarını İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Rektörlük Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Emre Atsü gerçekleştirdi. 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlük ve Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Emre Atsü

Katılımcı konuşmacılardan İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Vatel Grup Uluslararası Geliştirme Direktörü Aline Renard-Wang, Vatel Istanbul Kurucu Direktörü Ali Doğan Çamak ve ev sahibi olarak Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ile Fransa Kültür Ataşesi ve IFransız Kültür Merkezi Müdürü Charles Le Gargasson yer aldılar.


 

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kent ÜniversitesiMutfak Sanatları Akademisi
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