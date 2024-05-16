İstanbul Okan Üniversitesi Kariyer Fest’e rekor katılım!

Etkinlik İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Işıl Okan Gülen, Rektörü Prof. Dr. Güliz Muğan ve Aday İlişkileri Müdürü Alper Tunga Çakıcı’nın açılış konuşmaları ile başladı.

Hayallerindeki meslekleri İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde tanımak, üniversite kampüsü deneyimini ve üniversite hayatındaki bahar şenlikleri eğlencesini yaşamak için bir araya gelen öğrenciler, fakültelerde üniversitenin farklı bölümlerinin dekanları tarafından karşılandı. Dekanlar ve akademisyenler öğrencilerin sorularına yanıt verdi ve bölümlerini tanıttı. Öğrenciler ayrıca fakültelerin hazırladığı meslek tanıtıcı workshoplara da katıldı.

Kariyer Fest, İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerinden kurulu Okan Orkestra ve Batu Akdeniz’in sahne performansları ile sona erdi.