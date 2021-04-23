İstanbul'un Çocukları raporu yayımlandı | Ortaokula geçiş azalıyor



İBB İstanbul Planlama Ajansı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “İstanbul’un Çocukları 2021” raporu yayımladı. Yaklaşık 4 milyon çocuğun yaşadığı İstanbul’da, en fazla çocuk Esenyurt’ta, en az çocuk ise Adalar’da yaşıyor. İstanbul, okul öncesi okullaşmada Türkiye ortalamasının gerisinde bulunuyor. İlkokuldan ortaöğretime geçişte okullaşma oranı hem İstanbul’da hem de Türkiye’de azalıyor. 2020’de 16-19 yaş aralığında evlenen 5 bin 550 çocuğun 4 bin 967’si kız çocukları oldu. 5 yaş altı ölüm hızının binde 8,8 olduğu İstanbul’da, adölesan doğum oranı ise binde 3,9 olarak gerçekleşti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığımız “İstanbul’un Çocukları” araştırması yayımlandı. Çarpıcı veriler sunan çalışmamıza göre, 4 milyon çocuğun yaşadığı İstanbul’da, en fazla çocuk Esenyurt’ta, en az çocuk ise Adalar’da yaşıyor. 0-14 yaş aralığında en fazla çocuğa sahip mahalle ise Başakşehir Kayabaşı. Ailelerin yüzde 56,9’unda ayrı çocuk odası bulunurken 100 çocuktan ancak dördü kreşe gidiyor. İstanbul, okul öncesi okullaşmada Türkiye ortalamasının gerisinde bulunuyor. İlkokuldan ortaöğretime geçişte okullaşma oranı hem İstanbul’da hem de Türkiye’de azalıyor. 2020’de, 16-19 yaş aralığında evlenen 5 bin 550 çocuğun 4 bin 967’si kız çocukları oldu. Beş yaş altı ölüm hızının binde 8,8 olduğu İstanbul’da, adölesan doğum oranı ise binde 3,9 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da yaklaşık 4 milyon çocuk yaşıyor

Türkiye’de 0-17 yaş aralığındaki toplam çocuk nüfusunun (22 milyon 750 bin 657) yüzde 17’si (3 milyon 941 bin 598) İstanbul’da yaşıyor. Türkiye’de 0-14 yaş aralığında 19 milyon 68 bin 237 çocuk bulunurken bu sayı İstanbul’da 3 milyon 312 bin 147.



En fazla çocuk Esenyurt’ta

İstanbul’da çocuk nüfus oranının (0-17 yaş) en yüksek olduğu ilçeler Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Ümraniye. Bu oranın en düşük olduğu ilçeler ise Adalar, Şile, Çatalca, Beşiktaş ve Bakırköy. Esenyurt nüfusunun yüzde 31’i, Bağcılar’ın yüzde 29’u ve Küçükçekmece’nin yüzde 26’sı çocuklardan oluşuyor. Adalar’daki çocuk nüfusu oranı ise yüzde 13. Esenyurt’ta 0-14 yaş aralığında 257 bin 578 çocuk yaşıyor.



0-4 yaş aralığında en fazla çocuk Esenyurt’ta

İstanbul’da 0-4 yaş aralığında 1 milyon 79 bin 718; 5-9 yaş aralığında 1 milyon 133 bin 528; 10-14 yaş aralığında 1 milyon 98 bin 901 çocuk yaşıyor. 90 bin 786 çocukla, 0-4 yaş aralığında İstanbul’da 0-4 yaş aralığında 1 milyon 79 bin 718; 5-9 yaş aralığında 1 milyon 133 bin 528; 10-14 yaş aralığında 1 milyon 98 bin 901 çocuk yaşıyor. 90 bin 786 çocukla, 0-4 yaş aralığında en fazla çocuk nüfusuna sahip ilçe ise Esenyurt. Esenyurt’u Bağcılar (57 bin 682) ve Küçükçekmece (57 bin 558) izliyor.



0-14 yaş aralığında en fazla çocuğa sahip mahalle Başakşehir'e bağlı Kayabaşı

İstanbul’da 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusunun en fazla olduğu mahalleler arasında Kayabaşı (Başakşehir), Adnan Kahveci (Beylikdüzü) ve Atakent (Küçükçekmece) ilk sıralarda yer alıyor. 0-4 yaş grubundaki çocuk nüfusunun en fazla olduğu mahalleler ise Kayabaşı (Başakşehir), Yeşilkent (Avcılar) ve Güvercintepe (Başakşehir). Sadece Kayabaşı (Başakşehir) mahallesinde, 0-14 yaş aralığında 29 bin 279; 0-4 yaş aralığında ise 9 bin 219 çocuk bulunuyor.



2020’de çocuklu hanelerin oranı yüzde 46

İstanbul’da 2020 yılında toplam 4 milyon 596 bin 419 hane içerisinde, çocuk bulunan hane oranı 2 milyon 136 bin 664 hane ile yüzde 46 oldu. Tek ebeveynli hane sayısı 186 bin 185. Tek ebeveynli hanelerde yaşayan toplam çocuk sayısı ise 276.829 oldu. Türkiye’de, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane sayısı toplam 1 milyon 135 bin 842 olarak kaydedildi.



İstanbul’da ise 816 çocuk koruyucu aile yanında yaşıyor

Türkiye’de koruyucu aile sayısı 6 bin 637 iken, İstanbul’da 749 koruyucu aile bulunuyor. Türkiye’de 8 bin 65 çocuk koruyucu aile yanında yaşıyor. İstanbul’da koruyucu aile yanında yaşayan çocuk sayısı ise 816.



Okul öncesi okullaşmada İstanbul, Türkiye’nin gerisinde

Türkiye’de okul öncesi net okullaşma oranı 2019 verisine göre yüzde 41,8 iken, İstanbul’da bu oran yüzde 40,8 oldu.



Ortaöğretime geçişte okullaşma oranı azalıyor

İlkokulda net okullaşma oranı Türkiye’de yüzde 93,6, İstanbul’da ise yüzde 94,6’dır. Orta öğretimdeki net okullaşma oranları Türkiye’de yüzde 85, İstanbul’da ise yüzde 89,2’dir. İlkokuldan ortaöğretime geçişte ise net okullaşma oranı hem Türkiye’de hem de İstanbul’da azalıyor.



2020’de 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı 807

İstanbul’da 2020 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı 807 olurken, bu çocukların %95’ini kız çocukları (765 evlilik) oluşturdu. Türkiye’de ise aynı dönemde, toplam 13 bin 740 çocuk evlendirilmiş iken, bu çocukların 13 bin 14’ü kız, 726’sı ise erkek çocuk olarak kayıtlara geçti.



İstanbul’da adölesan doğum oranı binde 4,1

Dünya Sağlık Örgütü’nün, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımladığı adölesan döneminde doğum yapan çocuk oranı, İstanbul’da binde 3,9, Türkiye genelinde ise binde 8,3 olarak gerçekleşti.



5 yaş altı ölüm hızı binde 8,8

Türkiye’de 5 yaş altı ölüm hızı binde 11,2 iken, İstanbul’da bu oran binde 8,8.



İstanbul’da 66 bin 703 yabancı uyruklu çocuk yaşıyor

İstanbul’da 2020 yılında doğum yeri yurtdışı olan çocuk sayısı, 125 bin 167, Türkiye’de ise 529 bin 285 oldu. Türkiye’deki 289 bin 167 yabancı uyruklu çocuğun ise 66 bin 703’ü İstanbul’da yaşıyor.



Bu araştırmanın hazırlanılmasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinden yararlanılmıştır.