İtalya’da Tıp Eğitimi

İtalya'da tıp eğitimi her zaman popüler olan bir akademik alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İtalyan tıp fakültesi sistemi, MD derecesi için üç yıllık bir yüksek lisans programından ve doktora derecesi için beş yıllık bir yüksek lisans programından oluşur. Her iki program da bir üniversite hastanesinde bir yıllık klinik eğitim (staj) ve akademik yıl boyunca çeşitli klinik rotasyonları içerir. Müfredatta ayrıca temel bilimler, tıp ve cerrahi, pediatri ve klinik tıp dersleri de yer almaktadır. Bu iki program arasındaki temel fark, MD programı öğrencilerin laboratuvar araştırmalarına katılmasını gerektirirken, Doktora programı öğrencilerin kendi araştırma konuları üzerine tez yazmalarını zorunlu kılmasıdır.

Tıp fakültesine girmek için başvuranların "Concorso di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia" adlı bir giriş sınavına girmeleri gerekir. Bu sınav, temel bilimler (biyoloji, fizik ve kimya), İngilizce dil yeterliliği ve mantıksal akıl yürütme becerileri ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Bu sınavı geçen adaylar, İtalya'daki herhangi bir Tıp Üniversitesine kabul için başvurabilirler. İtalya yurtdışından önemli ölçüde öğrenciye ev sahipliği yapan bir ülke konumunda yer almaktadır. Bu ülkede üniversite okumak için dil şartı ve üniversiteden üniversiteye değişen kriterleri yerine getirmelisiniz. Bu aşamada profesyonel anlamda yurtdışı eğitimi danışmanlığı hizmeti almanız şarttır.

İtalya'da tıp fakültesi eğitimi üniversiteler ve diğer yüksek öğretim kurumları tarafından verilmektedir. Bologna Üniversitesi, ülkede tıp eğitimi veren ilk kurum olmuştur. Padua Üniversitesi tıp eğitimi veren bir başka üniversiteydi. Bu iki üniversite 700 yılı aşkın süredir tıp eğitimi vermektedir. Dolayısıyla İtalya uzunca süreden bu yana tıp eğitiminin üst düzeyde kalitede sunulduğu bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Pavaedu İtalya’da tıp eğitimi konusunda üst düzeyde bilgileri öğrenebileceğiniz bir platform olarak üst düzeyde bir çalışmanın merkezinde yer almaktadır.

İtalya’da Tıp Eğitimi Nasıldır?

İtalya'da tıp eğitimi 13. yüzyılda başlamıştır. Üniversite düzeyindeki ilk tıp fakültesi 1423'te kurulmuş, ancak 1810'daki Fransız işgali sonucu kapatılmıştır. Üniversite düzeyindeki ikinci tıp fakültesi ise 1831'de kurulmuştur ve bugün hala faaliyet göstermektedir. O zamandan beri, tıp dereceleri sunan birkaç başka üniversite vardır. Tıp eğitimi veren diğer üniversiteler Ferrara Üniversitesi ve Torino Üniversitesi'dir. Tüm bu üniversiteler tıpta lisans ve lisansüstü dersler sunmaktadır. Bu derslerin süresi lisans veya lisansüstü olmasına göre 4-7 yıldır.

İtalya'da tıp eğitimi, tıp doktoru derecesine götüren üç yıllık bir kurstur. İlk iki yıl, hastanelerde dersler, pratik dersler ve klinik eğitime dayanmaktadır. Üçüncü yılda, öğrenciler tıbbın belirli bir dalına odaklanır. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, öğrencilerin lisanslı doktor olmak için bir sınavı geçmeleri gerekir. İtalya’da tıp eğitimi gündeme geldiği zaman hem lisans hem lisansüstü hem de doktora seviyesinde eğitim alanları karşımıza çıkmaktadır. Bu durumdan kaynaklı olarak İtalya’daki tıp eğitimin uluslararası standartların üzerinde olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

1843 yılında kurulmuş olan Pisa Üniversitesi Tıp Doktorası (PhD'ye eşdeğer) derecesi sunan ilk İtalyan üniversitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İtalya, tarih ve kültür açısından zengin bir ülkedir. Dünyanın her yerinden binlerce öğrenciyi kendine çeken güzel bir ülkedir. İtalya'da bu alan hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler için tıp eğitimi sunan birçok üniversite vardır. İtalya'da tıp eğitimi almanın birçok avantajı vardır. Bu durumun doğal sonucu olarak İtalya’da tıp eğitimi almayı istediğiniz zaman karşınıza farklı alternatif seçenekler çıkacaktır. Pavaedu.com İtalya’daki en mantıklı seçenekleri öğrenmenize katkı sunduğundan; İtalya’da beklentinizi karşılayan bir üniversiteye kayıt olabilirsiniz!

İtalya'da Tıp Eğitiminin Avantajların Nelerdir?

İtalya, dünyaya tıp eğitimi sağlama konusunda uzun bir geçmişe sahip olan bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ülke tıp diploması veren en eski üniversitelerden bazılarına ev sahipliği yapıyor ve kişi başına en fazla tıp fakültesi düşen ülkeler arasında yer alıyor. İtalya’daki tıp eğitiminde küresel bir bakış açısı geliştirmek amacıyla, küresel bir eğitime sahip olmak esastır. İtalya'dan bir tıp derecesi, uluslararası bir tıp kariyerine açılan kapınız olabilir. İtalya'da tıp eğitimi, uluslararası kabul görmüş bir tıp derecesi almak isteyen öğrenciler için en iyi seçeneklerden biridir. Öğrenciler, İtalya'da tıp eğitimi veren ünlü üniversitelerden herhangi birinde eğitim alırlar.

Üniversiteler kaliteli eğitim sunar ve son teknoloji kütüphaneleri, laboratuvarları ve araştırma merkezlerini içeren mükemmel tesislere sahiptir. Öğrenciler ayrıca bu üniversiteler tarafından düzenlenen çeşitli kültürel etkinliklere de erişebilirler. İtalya'daki tıp eğitimi, takip edilecek en iyi kurslardan biri olarak kabul edilir. Tıp kursları, ülkedeki birkaç tanınmış üniversite tarafından sunulmaktadır. İtalya’daki tıp eğitiminde kritik bir öneme sahip olan Padova Üniversitesi; 1222 yılında Venedik Doge Enrico Dandolo tarafından kurulmuştur. Dünyanın en eski üniversitelerinden biri olarak kabul edilir ve o zamandan beri tıp dereceleri sunmaktadır.

İtalya’da Tıp Eğitimi Veren Üniversiteler Nelerdir?

İtalya’da tıp eğitimi almayı istediğiniz zaman karşımıza farklı üniversite seçenekler çıkmaktadır. Özellikle İtalya’daki üniversitelerin dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan tıp bölümlerine ev sahipliği yaptıkları bilinmektedir. İtalya’da tıp eğitimi almayı istediğiniz zaman hem İngilizce olarak eğitim veren hem de özel olarak faaliyet gösteren okullar karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda sıraladığımız üniversiteler; İtalya’da tıp eğitimi almak istediğiniz zaman karşınıza çıkacak en mantıklı seçeneklerdir;

Pavia Üniversitesi

Torino Üniversitesi

Milano Üniversitesi

Padova Üniversitesi

Bologna Üniversitesi

Milano-Bicocca Üniversitesi

İtalya’da tıp eğitimi almayı istediğiniz zaman Roma’da buluna Roma La Sapienza Üniversitesi ve Roma Tor Vergata Üniversitesi gibi seçenekler de karşınıza çıkacaktır. Ayrıca Napoli’de bulunan Naples Federico II Üniversitesi ve Luigi Vanvitelli Üniversitesi de tıp alanında iddialı üniversiteler arasında yer almaktadır.