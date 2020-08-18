Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İTÜ Burs Programı ile Yapay Zeka’da Dünya Lideri DeepMind bağlarını güçlendiriyor

İTÜ yapay zekâ araştırmaları ve gerçek hayat uygulamaları konusunda Dünya lideri olan DeepMind ile İTÜ Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarındaki kadın araştırmacılara burs sağlamak için iş birliğine başlıyor.

18 Ağustos 2020 Salı 16:20
İTÜ Burs Programı ile Yapay Zeka’da Dünya Lideri DeepMind bağlarını güçlendiriyor

İTÜ Burs Programı ile Yapay Zeka’da Dünya Lideri DeepMind bağlarını güçlendiriyor

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu “Bu iş birliği öğrencilerimizin yapay zekâ alanındaki birikimini desteklerken, aynı zamanda ülkemizdeki yapay zekâ araştırmaları ekosistemine büyük katkı yapacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

DeepMind bursları finansal zorluklar nedeniyle normalde lisansüstü çalışmalara devam edemeyecek öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yapmasına imkân sağlarken, aynı zamanda alandaki çeşitliliği de arttırmayı hedeflemektedir. Burs programı finansal desteğin yanı sıra, öğrencileri DeepMind tarafından organize edilen endüstriyel etkinliklere davet etme, uluslararası konferanslara seyahat desteği ve DeepMind araştırmacıları tarafından mentörlük alma gibi destekler de sunmaktadır.

Burslar DeepMind tarafından, bilgisayar bilimleri ve yapay zekâ alanında az temsil edilen gruplardan biri olan, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki kadın yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecektir. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu “İTÜ, yapay zekâ uygulamalarında Türkiye’de lider konumundan dolayı, Dünya’nın önde gelen yapay zekâ şirketlerinden DeepMind ile iş birliği için ideal ortaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

DEEPMIND’TAN ÖĞRENCİLERE MENTÖRLÜK

Bursiyerlere finansal desteğin yanı sıra, her bir öğrencinin DeepMind tarafında bir araştırmacı ile eşleştirileceği ve mentörlük alacağı konusu ile ilgili olarak İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu “Bu iş birliği öğrencilerimizin yapay zekâ alanındaki birikimini desteklerken, aynı zamanda ülkemizdeki yapay zekâ araştırmaları ekosistemine büyük katkı yapacaktır. İTÜ olarak kadın araştırmacıların bilimsel dünyada görünürlüğünü arttırma konusunda çalışmalarımız devam edecektir.” şeklinde açıklamada bulundu.

DeepMind’ta eğitim ve üniversite iş birlikleri konusundan sorumlu Obum Ekeke, “İTÜ ile olan ilişkilerimizi DeepMind burs programı ile güçlendirmekten çok mutluyuz. Gelecek nesil yapay zekâ araştırmacıları yapay zekâya değişik bakış açıları getirmek zorundalar, bu yüzden de araştırmacı kitlesi çevremizdeki dünyayı temsil edebilmelidir. Lisansüstü eğitimindeki finansal bariyerleri kaldırarak ve mentörlük desteği vererek, kadın araştırmacıların lisansüstü eğitimine devam edebilmesini ve daha fazla öğrencinin lisansüstü araştırmalarında yapay zekâ alanında çalışmasını cesaretlendirmek istiyoruz.”

Başvuru süreci İTÜ Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koordine edilecektir. Başvuru ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://ai.itu.edu.tr/deepmind-scholarship/

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası’ndan Uluslararası Burs
Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası’ndan Uluslararası Burs
Öğrencilerin sağlığı ve verimi için okullarda taze hava şart
Öğrencilerin sağlığı ve verimi için okullarda taze hava şart
Okul Çantası Seçimi Nasıl Olmalı? Kullanımda Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Okul Çantası Seçimi Nasıl Olmalı? Kullanımda Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Öğrenci Dostu Şehir: Balıkesir
Öğrenci Dostu Şehir: Balıkesir
Üniversiteler 'Yeni Normal'e hazır mı? 
Üniversiteler 'Yeni Normal'e hazır mı? 
Yolun Başındayken | Z Kuşağı  dokunarak, uygulayarak öğrenmek istiyor
Yolun Başındayken | Z Kuşağı  dokunarak, uygulayarak öğrenmek istiyor
Üniversite adayları | Doğru bir tercih için bunlara dikkat edin
Üniversite adayları | Doğru bir tercih için bunlara dikkat edin
Üniversite tercihi yaparken bunlara dikkat!
Üniversite tercihi yaparken bunlara dikkat!
Üniversite adaylarından dakikada 3 bin 500 ziyaret
Üniversite adaylarından dakikada 3 bin 500 ziyaret
Yurt dışı eğitim hayallerine bir adım daha at 
Yurt dışı eğitim hayallerine bir adım daha at 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim