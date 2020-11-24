İTÜ mezunu kadın CEO'lar deneyimlerini aktardı

İstanbul Teknik Üniversitesi, “Türkiye’nin En Güçlü Kadın CEO” sıralamasında yer alan İTÜ Mühendislik Fakültesi mezunu CEO’ları bir araya getirdi. Online yapılan toplantıya Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice Camgöz Akdağ’ın yaptığı organizasyonda, en güçlü kadın CEO listesine giren İTÜ mezunu mühendisler; deneyimlerini, öngörülerini öğrencilerle paylaştı.

Türkiye’nin 50 Güçlü Kadın CEO’su listesinde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu kadınlar, İTÜ Konuşmaları “Mezun Söyleşileri” kapsamında bir araya geldi. Hayat yolculuklarında asla pes etmeyen ve her zaman kendinden emin adımlarla yürüyen başarılı kadınlar hikâyeleriyle İTÜ’lü gençlere ilham kaynağı oldu.

Filiz Yavuz Diren “Sen de yapabilirsin”

Organizasyonda ilk sözü, “Türkiye’nin En Güçlü Kadın CEO” araştırmasında listeye birinci sıradan giren Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren aldı. Diren konuşmasında mühendislik eğitimine vurgu yaptı: “Mühendislik eğitimi; çok yönlü olması, sorgulamayı teşvik etmesi, tasarım ve optimizasyon becerilerini barındırması ve risk analizi yapabilme gibi yetkinlikleri geliştirmesi açısından iş hayatında ihtiyacımız olan birçok donanımı içerisinde barındırıyor.” Kadın mühendislerin teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan Diren, “Mühendislik dallarının, kodlamanın, veri bilimlerinin geleceği şekillendireceğini çok iyi biliyoruz. Kadınlar hayatın her alanında, iş ve akademik dünyada fark yaratıyorlar. Farklı mühendislik alanlarda tahsilini tamamlamış, kendini geliştirmiş genç kadın mühendislerimiz geleceği şekillendirecekler. İş hayatının zorlu yollarından geçerken karşılaşacakları zorlukları daha rahat aşabilmeleri için ben de gönüllü olarak mentorluk projelerine katılıyorum. Genç kadınların kendilerine güvenmeleri, kendilerini geliştirmek için talepkâr ve meraklı olmaları konularında onları cesaretlendirmeye önem veriyorum,” dedi.

Evrim Hizaler “Nitelik ve yetkinliğinizi geliştirin”

Listenin 34. sırasında yer alan Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler ise başarıya giden yolda nitelik ve yetkinliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi, kariyer hayatında da cinsiyetin belirleyici bir unsur olmaması gerekiyor. Bir işyerinde başarının ön koşulu, insanın sahip olduğu nitelik ve yetkinlikleri geliştirmesidir. Kadınların iş hayatında olmasının daha adil ve gelişmiş bir toplum için şart olduğunu, kadının üst yönetimindeki başarılarının fark edilmesiyle istihdam oranının daha da artacağını düşünüyorum,” dedi.

Feyza Narlı; “Kadınlar yönetimde daha çok yer almalı”

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı listeye 44. sıradan giren İTÜ’lü isimdi. Konuşmasında kadınların yönetimde daha çok yer almasının çok yönlü bakış açılarıyla ve farklı disiplinlerle birlikte ülke istihdamına, ekonomisine ve şirketlere rekabet üstünlüğü getirdiğini söyleyen Narlı, “İnovasyon başarılı bir şekilde yönetildiğinde, yüksek katma değerli projelerin yaratılacağını ve böylelikle işgücü piyasalarını büyümeye teşvik edeceğini düşünüyorum,” dedi.

konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Yakın gelecekte esneklik, verimlilik ve sürdürebilirlik daha da önemli hale gelecek ve kurumlar çevik işgücü modellerine yeni dönemde daha fazla odaklanacak. Kadın istihdamının arttırılması için öncelikli olarak fırsat eşitliği konusu kurumların en tepe noktasından başlayarak sahiplenilmelidir. Kurumlarda fırsat eşitliği için yapılacak faaliyetler sadece insan kaynaklarının sorumluluğunda kalmayarak, en tepeden alt birime kadar fırsat eşitliği kültürünün benimsenmesi, ilgili tüm kişilerin sorumluluk alarak cinsiyet eşitliği alanında kendi üzerine düşeni yapması gerekmektedir.”

Filiz Yavuz Diren (Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü)

Philip Morris/Sabancı’nın ilk kadın genel müdürü olan Filiz Yavuz Diren, Philip Morris International’ın dünyadaki üst düzey kadın yöneticileri arasında bulunuyor. Şirketin ilk kadın satış direktörü unvanına da sahip olan Diren, bu görevi sırasında dijital ticari modeli kurmasıyla dikkat çekti. Büyük çaplı dijital dönüşüme liderlik ederken kurduğu sistem ticari operasyonlarda verimlilik ve etkinlik sağladı. Philip Morris/Sabancı’da yirmi yılın üstünde kariyere sahip olan Diren; stratejik planlama, kurumsal ilişkiler ve finans departmanlarında da görev aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Diren, ABD’de University of Hartford’dan da MBA derecesine sahip. Sivil toplum örgütlerinde etkin görevler üstlenen Diren; TAİK ve Tütün Sanayicileri Derneği’nde yönetim kurullarında olup, Catalyst Avrupa Bölgesi Danışma Kurulu’nda ve Türkiye’nin önde gelen iş derneklerinde de aktif rol oynuyor.

Evrim Hizaler (Adel Kalemcilik Genel Müdürü)

Çalışma hayatına Efes Türkiye’de pazarlama uzmanı pozisyonu ile başlayan Evrim Hizaler, firmanın çeşitli pazarlama departmanlarında çalıştıktan sonra dış pazarlar ağırlıklı olmak üzere Efes Merkez Ofisi’nde ticari pazarlama ve pazarlama direktörü olarak görev yaptı. 2010 yılında, Efes Rusya’ya pazarlama direktörü olarak atandı ve Nisan 2012’ye kadar Rusya’da yaşadı. 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren ise Adel Kalemcilik Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. EPMA (European Pencil Manufacturer’s Association – Avrupa Kalem Üreticileri Birliği) Başkanlığı’na seçilen ilk Türk yönetici olan Hizaler, ayrıca YKKD üyesi ve Mentee’si olarak devam ediyor; bunların yanı sıra Ağaç İşveren Sendikası Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Evrim Hizaler, 2004 yılında da Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimi aldı.

Feyza Narlı (ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü)

Feyza Narlı, Oracle Türkiye’de Dijital ve CX Çözümleri Ülke Lideri olarak görev aldıktan sonra 2018 yılı itibarıyla Manpower ve Experis markalarının yer aldığı Yeni Nesil İş Gücü Çözümleri şirketi ManpowerGroup Türkiye’nin Genel Müdürü oldu.

Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisansını ise İTÜ İşletme Mühendisliği’nde tamamlayan Feyza Narlı, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü, İTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Teknoloji’de Kadın Derneği (Wtech) Üyesi ve Lead Network Türkiye Üyesidir.