İTÜ Öğrenci Kulüpleri İlham Veriyor

İTÜ Öğrenci Kulüplerin üniversiteli öğrencilerin farklı alanlarda da kendini geliştirmesini sağlıyor. Kulüplerde ekip çalışmasını öğrenen İTÜ’lü öğrenciler, öncü girişimlere de ilham oluyor.

Kültür, sanat, düşünce, uzmanlık, spor ve bilim gibi birçok alanda öğrenci kulüplerine sahip olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), öğrencilerin eğitimlerinin yanında farklı konularda kendilerini geliştirmelerine de destek oluyor. Üniversite tarafından düzenlenen etkinliklere öğrenci kulüplerinin de dâhil edilmesiyle katılımcı üniversite kültürünün oluşması da sağlanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kulüpler Birliği Başkanı Pelinsu Çolak, üniversite kulüplerinin hem birlikte çalışma kültürünü geliştirdiğini hem de öğrenciler arasındaki sosyal ortamı güçlendirdiğini söyledi. Üniversitenin yalnızca eğitim kurumu olmadığı aynı zamanda sosyal, kültürel faaliyetlerin yer aldığı bir yaşam alanı olması gerektiğini belirten Çolak, İTÜ Kulüpler Birliği’nin, tüm öğrenci kulüplerini biraraya getiren, üniversiteler içinde tek yapı olduğunu söyledi. Pelinsu Çolak, öğrencilerin üniversite seçimlerinde dahi öğrenci kulüplerinin nitelik ve nicelik bakımından büyük rol oynadığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Üniversite sadece akademik eğitim alarak meslek sahibi olmak için değil; birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, sosyal ortamın faydaları sayesinde kendi yeteneklerini keşfetmek ve bu keşifler ışığında farklı ilgi alanlarına yönelip çok yönlü bir insan olmak için de büyük önem taşıyor. Bizler ilköğretim ve lise döneminde sınavlara hazırlanırken üniversitede daha aktif bir sosyal hayat hayali kuruyorduk. Yeteneklerimizin farkında olsak da, muhtemel yeni ilgi alanlarımızı keşfetmek ve diğer insanların da ilgi alanlarından haberdar olmak istiyorduk. Bu gibi isteklerin en iyi şekilde karşılanacağı bir öğrenci yapılanması olan İTÜ Kulüpler Birliği olarak; şimdi aday öğrencileri, kendilerini ifade edebilecekleri, yeni ilgi alanlarını keşfedecekleri ve sosyal yönlerini geliştirebilecekleri en doğru yerler olan öğrenci kulüplerimize yönlendiriyoruz.

Gönüllülük Kulübünden Astronomiye Yüzlerce Kulüp

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde; kültür, sanat, düşünce, uzmanlık ve spor gibi alanlarda faaliyet gösteren sayısı 200’ü aşkın aktif öğrenci kulübü bulunmaktadır. Okçuluktan gastronomiye, quidditch’ten capoeira’ya, astronomiden orienteering’e, bilişimden halk oyunlarına aklınıza gelebilecek her alanda çalışma yapan öğrenci kulüpleri, öğrencilerin hayal güçleri kadar geniş. Ayrıca bu kulüpler ve mensupları; üniversitemizin düzenlediği pek çok etkinlikte süreç içinde bulunuyorlar.”

İTÜ öğrenci kulüplerinin üniversitede çok sesliliği geliştirdiği, tüm öğrencileri kapsayacak şekilde ortak hareket etmeyi sağladığını da dile getiren Pelinsu Çolak, “İlklerin ve enlerin üniversitesi İTÜ’nün 250 yıla varan köklü geleneğine öğrenci kulüplerini de eklemenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.