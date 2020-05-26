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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca | Online sınav hazırlanıyor, yaz okulu olacak

İTÜ Radyoda soruların bir kısmını cevaplandıran Prof. Dr. Karaca, online sınavların yakın zamanda ilan edileceğini, diğer taraftan çok talep gören yaz okulunu da açacaklarını açıkladı.

26 Mayıs 2020 Salı 12:29
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca | Online sınav hazırlanıyor, yaz okulu olacak

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca | Online sınav hazırlanıyor, yaz okulu olacak

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ’de yüksek öğrenim gören öğrencilerin sorularını yanıtladı. İTÜ Radyoda soruların bir kısmını cevaplandıran Prof. Dr. Karaca, online sınavların yakın zamanda ilan edileceğini, diğer taraftan çok talep gören yaz okulunu da açacaklarını açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, koronavirüs tehlikesinin küçümsenmemesi gerektiğini, bu çerçevede önlemler aldıklarını ve mağduriyet yaşanmaması için detaylı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ öğrencilerinin merak ettiği konularda şu açıklamalarda bulundu:

Finallerin derslere göre tarihleri ne zaman açıklanacak?

“Güncellenen akademik takvimimiz 15 Mayıs 2020 tarihinde ilan edildi. Bahar dönemi dersleri final sınav programı çalışmaları ise devam ediyor. Uzaktan Eğitim derslerinin bittiği, ki şu an için bu tarih 9 Haziran 2020, hafta sonunda ilan edilmesi öngörüyoruz.”

Online finallerin nasıl olacağı ile ilgili bir açıklama ne zaman yapılacak? Final sınavlarının hangi uygulama üzerinden yapılması planlanıyor?

“Online sınav sistemine yönelik İTÜ Esasları hazırlandı, Senatonun değerlendirmesinden sonra sizlerle paylaşılacak. İlanı bir haftayı geçmeyecektir, çalışmalarımız bu yönde.

Bilgi işlem daire başkanlığımız da sağlıklı online sistemler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Gerçekten aceleye gelmemesi gereken bir konu bu. Ancak dünyada yıllardır bu yönde çalışan firmalar var. Kendimize en uygun ve verimli olanını seçmek önemli.”

Finaller online sınav yerine yalnızca proje ve ödev şeklinde olabilir mi?

“İTÜ’de yapısı gereği birbirlerinden çok farklı programlar ve dolayısı ile çok farklı dersler var. Derslerin ölçme ve değerlendirmeleri de dolayısıyla farklılık gösteriyor. Sadece yarıyıl içi etkinlikleri göz önüne alan tek bir yaklaşım çoğu dersin gereksinimlerini karşılamıyor.

Öğrenci odaklı olmak koşuluyla, öğretim elemanı ve bölüm ortak kararıyla farklı başarı değerlendirme yöntemleri uygulanıyor.”

Bu yöntemlerde; (1) sadece yarıyıl içi etkinliklere bağlı, (2) sadece yarıyıl sonu sınavına bağlı ve (3) hem yarıyıl içi hem de yarıyıl sonu sınavına bağlı değerlendirmeler de var. Bunlardan hepten farklı tamamen derse özel uygulamalar da.

Tüm bunlara kaynak sağlaması için öğrencilerimiz VPN hizmeti aracılığı ile ders materyallerine kütüphane üzerinden erişebiliyor.”

Finallerde sistem çökmesi, kameramızın çalışmaması, bağlantı sorunu gibi teknik sıkıntılar yaşarsak mağduriyetimiz nasıl engellenecek?

“Endişeleri biliyoruz. Teknik sorunlar online sınavlarda az da olsa gerçekleşebilir ve elbette mücbir sebep olarak değerlendirilmelidir. Böyle bir durum yaşayan öğrencilerimiz mazeret sınavı hakkı kullanacak.Bu konular bir iki gün içinde duyurulacak olan İTÜ Online Sınav Esasları ile güvence altına alınıyor. Aksi düşünülemez bile.”

Yaz okulu uygulanacak

“Kovid-19 salgınını küçümsememek lazım, tüm dünyada birçok süreci sekteye uğrattı. İlk başta öngörülenden de uzun etkileri olacak gibi. Akademik takvimimizde 2 ay gibi bir sarkma var. Bu bir akademik yıl için uzun bir süre. Takvim sürecin seyrine göre değişebilir notuyla açıklandı.

İTÜ Senatosuyla yaz okulu yapılması kararı aldık. Yaz öğretimi takviminin detayları da en kısa zamanda ilan edilecek. Buradan Senatoya tekrar teşekkür ediyorum.”

Kampüs öğrencilere ne zaman açılacak? Güz dönemi de online olarak mı yapılacak sizce?

“Erken cevap vermek istemediğim bir soru bu. Ancak dünyayı takip edin, Kanada’da, Amerika’da, İngiltere’de 2020-2021’i çoktan online ilan eden iyi üniversiteler var. Ben de pandeminin etkisinin uzun süreli olacağını öngörüyorum.”

Güz dönemi dönüşünde yurtlarda korona için nasıl tedbirler alınacak?

“Halen yurtlarımızda öğrencilerimiz var. Yurtlarda korona için aldığımız tedbirler devam ettirilir. Dezenfeksiyon için pülverizatörler, solüsyonlar, el antiseptikleri, protokole uygun temizlik kimyasallarımız hepsi hazır. Bazılarını kendimiz üretiyoruz.”

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Son Güncelleme: 26.05.2020 12:36
Anahtar Kelimeler:
İTÜSınavYaz Okulu
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