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İYİ Partili Dikbayır yıkılmak istenen okulu gündeme getirdi

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Sakarya-Hendek’te, ilçede yıkımı planlanan okulla ilgili konuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na seslenen Dikbayır, "Bu okulu neden yıkıyorsunuz? Bu okul hasarlıysa 20 sene neden beklediniz? Burada bir rant peşinde misiniz?” dedi. 

12 Eylül 2022 Pazartesi 14:35
İYİ Partili Dikbayır yıkılmak istenen okulu gündeme getirdi

İYİ Partili Dikbayır yıkılmak istenen okulu gündeme getirdi

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Sakarya-Hendek’te, ilçedeki yıkımı planlanan okulla ilgili basın açıklaması yaptı. Okulun önünde konuşan Dikbayır'a çok sayıda veli ve öğrenci eşlik etti.
2022-2023 eğitim öğretim yılınım bugün başladığını belirten Dikbayır, tüm öğretmen ve öğrencilere başılar diledi.

Kendisinin de mezun olduğu okulda 670 öğrencinin eğitim gördüğüne işaret eden Dikbayır, "Yapılan yanlış bir uygulamadan, yapılan hatalardan ya da rant hesaplarından bugün bu 670 öğrenci şehir merkezine uzak bir okula gönderildi." dedi.

İkili sisteme geçileceği için söz konusu okulun öğrencileri ile velilerin bu duruma tepki gösterdiğine dikkat çeken Dikbayır, "Öğrenciler şimdi de bu ilçesinin başka uzak bir okuluna gönderdiler. Aynı durum orada da mevcut. Oranın öğrencileri de velileri de bu durumdan rahatsız. Onlar da haklı. Çünkü bu öğrenciler oraya gittiği zaman ikili eğitime geçilecek. Yani öğrencilerin bir kısmı sabah bir kısmı öğleden sonra gidecek. Bu evlatlarımızın birçoğu, kız çocuğu ve köylerden geliyor. Yani kışın hava karardığı zaman böyle tenha okullarda eğitim görmek istemiyorlar ve haklılar" şeklinde konuştu.

“Rant peşinde misiniz?”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na seslenen Dikbayır, "Bu okulu neden yıkıyorsunuz? Bu okul hasarlıysa 20 sene neden beklediniz? Bu okulun hasarı yoksa -ki 2 tane hasarsız raporu var. Neden yıkıyorsunuz? Burada bir rant peşinde misiniz? Yoksa başka bir şeyin mi derdindesiniz? Bunu anlamak istiyoruz. Madem bu okulu yıkacaktınız, niye bir okul inşa etmeden evlatlarımızı bu okuldan çıkarıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. 

“Bu yanlış uygulamayı derhal durdurun”

Sakarya'nın ihracatta 9., Türkiye ekonomisine katkıda 16., eğitimde ise 45. sırada olduğunu belirten Dikbayır, "Siz Sakarya'ya, Sakarya'nın eğitim sistemine daha ne yapmak istiyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil. Buradan hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem de vatandaşlarımız adına, hem Milli Eğitim Bakanı'na hem Çevre Şehircilik Bakanı'na hem de Sakarya Valisi'ne son bir uyarı yapmak istiyorum. Bu yanlış uygulamayı derhal durdurun." açıklamasını yaptı.

“Sizi toprak kabul etmez”

Dikbayır şunları söyledi:
"Eğitim sistemine yaptığınız kötülükler, eğitim sisteminde yaptığınız hatalar, bizi 100 yıl öncesine götürüyor. Bakın farkında değilsiniz. Bundan 100 yıl önce saray eşrafı okurdu, halk okuyamazdı. Şimdi de mevcut iktidarın yandaşları, zengin çocukları okuyabiliyor; bu çocuklar okuyamıyor. Bu çocukların eğitim eşitliğini ellerinden alıyorsunuz. Bakın buradan söylüyorum; sizi toprak kabul etmez. Bu çocukların hayalleri ile oynuyorsunuz."
 

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