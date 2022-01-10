Kabataş Erkek Lisesi'nde çirkin saldırıya kimler sessiz kaldı





Dindar nesil yetiştirmeyi hedefleyen AKP'nin sıralı Milli Eğitim Bakanları, Atatürk düşmanlığını ilke edinen politikaları eğitimi perişan etti. Her okul müdürü ayrı bir tarikatın temsilcisine teslim edilirken, sistematik cumhuriyet düşmanlığı akıl almaz boyutlara ulaştı. Tarihi Kabataş Erkek Lisesi'nde meydana gelen çirkin olayın görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasına kadar sessiz kalan okul yönetimi ve MEB, nihayet harekete geçti. Okulun köklü sivil toplum kuruluşu Kabataş Erkek Lisesi Derneği yöneticileri ise olayı bir bildiri yayınlayarak kınadı.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nin yatakhanesinde bir grup öğrenci Atatürk posterini kesici aletle delik deşik etti. İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. MEB ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır. Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır." denildi.

MEB NİHAYET AÇIKLAMA GÖNDERDİ

Çirkin saldırıya günlerce sessiz kalan Milli Eğitim Bakanlığı da bir açıklama yaparak skandala adı karışan isimlerle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. MEB'in açıklaması ise şöyle:

Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.