Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kabataş Erkek Lisesi'nde çirkin saldırıya kimler sessiz kaldı

Daha önce İzmir Marşı'nın söylenmesi sırasında sahneden kaçan okul yöneticileri, okullarda eğitimin kalitesini hızla düşüren İHL kökenli öğretmenler, yurt görevlileri hala suskunluğunu koruyor.

10 Ocak 2022 Pazartesi 09:09
Kabataş Erkek Lisesi'nde çirkin saldırıya kimler sessiz kaldı

Kabataş Erkek Lisesi'nde çirkin saldırıya kimler sessiz kaldı



Dindar nesil yetiştirmeyi hedefleyen AKP'nin sıralı Milli Eğitim Bakanları, Atatürk düşmanlığını ilke edinen politikaları eğitimi perişan etti. Her okul müdürü ayrı bir tarikatın temsilcisine teslim edilirken, sistematik cumhuriyet düşmanlığı akıl almaz boyutlara ulaştı. Tarihi Kabataş Erkek Lisesi'nde meydana gelen çirkin olayın görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasına kadar sessiz kalan okul yönetimi ve MEB, nihayet harekete geçti. Okulun köklü sivil toplum kuruluşu Kabataş Erkek Lisesi Derneği yöneticileri ise olayı bir bildiri yayınlayarak kınadı.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nin yatakhanesinde bir grup öğrenci Atatürk posterini kesici aletle delik deşik etti. İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. MEB ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır. Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır." denildi.

MEB NİHAYET AÇIKLAMA GÖNDERDİ

Çirkin saldırıya günlerce sessiz kalan Milli Eğitim Bakanlığı da bir açıklama yaparak skandala adı karışan isimlerle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. MEB'in açıklaması ise şöyle:

Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
KabataşKabataş Erkek Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021 Sonuçları Açıklandı
Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021 Sonuçları Açıklandı
Okullarda yarı tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Okullarda yarı tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil
Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer
Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi
Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi
Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri
Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış
İstanbul Akvaryum 5 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz
İstanbul Akvaryum 5 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz
İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye maddi destek
İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye maddi destek

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim