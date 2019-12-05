

Kar tatili haber Kahramanmaraş'tan geldi

Kış yüzünü gösterdi, kar yağışı ile birlikte ulaşımda başlayan aksama okulları da tatil ettiriyor. İlk tatil haberi Kahramanmaraş'tan geldi.

Kara kış ile birlikte Türkiye'de ilk okul tatili Kahramanmaraş'tan geldi. Yarın okullar tatil mi? sorusu birkaç gündür Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Ve ilk kar tatili haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Peki Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre yarın kar yağışı nerelerde devam edecek?

Okullara kar tatili için ilk haber Kahramanmaraş'tan geldi. Geçtiğimiz günlerde Ankara, Edirne, Erzurum, Malatya başta olmak üzere pek çok ilde kar yağışı görülmüş fakat okulları tatil edecek boyuta ulaşmamıştı.

İLK KAR TATİLİ NURHAK'TAN GELDİ

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde etkisi artarak devam eden kar yağışı ve kuvvetle muhtemel buzlanma nedeniyle, ilçe genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 06.12.2019 Cuma tarihi için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli olmaları kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı

OKULLARA KAR TATİLİ NERELERDE VAR?

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu

YARIN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'nin son verilerine göre kar yağışı bu gece sadece Malatya, Tunceli Bingöl, Hakkari Adıyaman'da yağmurla karşılık bir şekilde görülecek. İç Anadolu'da da buzlanma ve don olayı bekleniyor.