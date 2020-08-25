Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde Bilim Tarihi Geleceği İle Buluştu



Toplam 11 kişiden oluşan ekip, teknoloji, fizik, kimya, astronomi ve matematik tarihini modern bilimsel ve teknolojik yöntemlerle inceledi. Mühendislik ve kimya gibi farklı disiplinlerden gelen gençler ve eğitimciler, kütüphanelerinin tozlu raflarında gizli kalmış asırlık yazmalardaki tarifleri inceleyerek Kartal AİHL laboratuvarlarında yeniden yaptılar.

Mazisi Olmayanın Atisi Olmaz

Programın bilim tarihi danışmanı olan Hüseyin Şen projeyle ilgili çok heyecanlı olduğunu ve gerçekleştirilen program için özel olarak Hollanda’dan geldiğini ifade ederek sözlerine başladı. Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren sayın Şen ; Milli şairimiz Mehmet Akif’in “mazisi olmayanın atisi olmaz” sözlerini hatırlatarak, bilim tarihinin gençler tarafından doğru anlaşılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Bilim Tarihi Temalı STEM Eğitimi

Kütüphanelerimizdeki kadim hazinelerin değerinin maalesef anlaşılamadığını, geçmişimizin doğru anlaşılmasının ancak ve ancak bu hazinelerin gün yüzüne çıkarılması ile mümkün olabileceğini söyleyen Şen, bu konuda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini ve bu çalışmalarla gençlerin buluşturulmasının önemli olduğunu ve bu nedenle özellikle genç nesillere odaklandıklarını ifade etti. Bilim tarihi eğitiminin daha kalıcı olması için yeni bir metod geliştirdiklerini söyleyen Hüseyin Şen, bu yeni metodda tarihin sadece anlatılarak değil yaşatılarak öğretilmesi hedeflendiğini ve bununda tarihi icatları laboratuvar ortamında yeniden yapmakla mümkün olduğunu vurguladı. Örnek olarak da ekip üyelerinin 1200 yıl önce yaşamış olan islam alimi’nin parfümlere dair eserinden bir gül suyu tarifini, 13. yy. da hüküm sürmüş olan Yemenli bir Sultanın kitabında yer alan sabun yapımı tarifini ve 13. yüzyılın başlarında Cizre’de Artuklu Sarayında görev yapmış olan Türk mühendisii’nin kitabındaki birnı, günümüz teknolojisini ve modern laboratuvar ortamını kullanarak asırlık yazmalardaki tariflere uygun olarak yeniden yaptıklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Proje koordinatörü ve STEM eğitimi danışmanı Ersin Ertürk, proje için uzun süredir çalıştıklarını ve detaylı bir araştırma süreci yürüttüklerini ifade ederek sözlerine başladı. Proje kapsamında bilim tarihi temalı yeni bir STEM eğitim müfredatı geliştirdiklerini ifade eden Ertürk, bu çalışmanın Türkiye’de bir ilk olduğunu, dünya eğitim literatürüne de önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Projenin bir ekip çalışması olduğuna dikkat çeken Ersin Ertürk, uzman eğitmen ve akademisyenlerle çalıştıklarını belirterek; geleceği şekillendirecek olan gençlerin çağımızın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalarının önemine vurgu yaparak, gençlerin medeniyet birikiminin farkında olmalarının ve buna sahip çıkmalarının da önemli olduğunu ifade etti. Projenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, uygulamalı bilim tarihi atölyelerinin bir kitapta toplanacağını ve kitapta orjinal yazmalara ve türkçe çevirilerine yer verileceğinin bilgisini paylaşlaşarak sözlerini tamamladı.





Sınırları Aşan Yeni Bir Eğitim Projesi

Projeye ev sahipliği yapan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, okul olarak yenilikçi ve farklı projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek projenin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklendiğini belirtti. Projenin çalıştay sürecinin çok verimli geçtiğini söyleyerek sözlerine devam eden Tekçam, projenin Türkiye ve Hollanda’da uygulanacağını söyleyerek uluslararası bir proje çalışması olduğuna vurgu yaptı. Bu projenin ilerleyen süreçte farklı ülkelerden katılımcılarla büyüyeceğine inandığını söyleyen Tekçam, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak sadece kendi öğrencilerimiz için değil farklı ülkelerde yaşayan öğrencilerin gelişimlerine de katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.