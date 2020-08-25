Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde Bilim Tarihi Geleceği İle Buluştu
Toplam 11 kişiden oluşan ekip, teknoloji, fizik, kimya, astronomi ve matematik tarihini modern bilimsel ve teknolojik yöntemlerle inceledi. Mühendislik ve kimya gibi farklı disiplinlerden gelen gençler ve eğitimciler, kütüphanelerinin tozlu raflarında gizli kalmış asırlık yazmalardaki tarifleri inceleyerek Kartal AİHL laboratuvarlarında yeniden yaptılar.
Mazisi Olmayanın Atisi Olmaz
Programın bilim tarihi danışmanı olan Hüseyin Şen projeyle ilgili çok heyecanlı olduğunu ve gerçekleştirilen program için özel olarak Hollanda’dan geldiğini ifade ederek sözlerine başladı. Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren sayın Şen ; Milli şairimiz Mehmet Akif’in “mazisi olmayanın atisi olmaz” sözlerini hatırlatarak, bilim tarihinin gençler tarafından doğru anlaşılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.
Bilim Tarihi Temalı STEM Eğitimi
Proje koordinatörü ve STEM eğitimi danışmanı Ersin Ertürk, proje için uzun süredir çalıştıklarını ve detaylı bir araştırma süreci yürüttüklerini ifade ederek sözlerine başladı. Proje kapsamında bilim tarihi temalı yeni bir STEM eğitim müfredatı geliştirdiklerini ifade eden Ertürk, bu çalışmanın Türkiye’de bir ilk olduğunu, dünya eğitim literatürüne de önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Projenin bir ekip çalışması olduğuna dikkat çeken Ersin Ertürk, uzman eğitmen ve akademisyenlerle çalıştıklarını belirterek; geleceği şekillendirecek olan gençlerin çağımızın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalarının önemine vurgu yaparak, gençlerin medeniyet birikiminin farkında olmalarının ve buna sahip çıkmalarının da önemli olduğunu ifade etti. Projenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, uygulamalı bilim tarihi atölyelerinin bir kitapta toplanacağını ve kitapta orjinal yazmalara ve türkçe çevirilerine yer verileceğinin bilgisini paylaşlaşarak sözlerini tamamladı.
Sınırları Aşan Yeni Bir Eğitim Projesi
Projeye ev sahipliği yapan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, okul olarak yenilikçi ve farklı projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek projenin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklendiğini belirtti. Projenin çalıştay sürecinin çok verimli geçtiğini söyleyerek sözlerine devam eden Tekçam, projenin Türkiye ve Hollanda’da uygulanacağını söyleyerek uluslararası bir proje çalışması olduğuna vurgu yaptı. Bu projenin ilerleyen süreçte farklı ülkelerden katılımcılarla büyüyeceğine inandığını söyleyen Tekçam, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak sadece kendi öğrencilerimiz için değil farklı ülkelerde yaşayan öğrencilerin gelişimlerine de katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.