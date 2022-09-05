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Kayıt sonrası kampüsün yeri uçurumun kenarı çıktı

Daha önce TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin yapımına karşı çıktığı Demokrasi Üniversitesi inşaat alanı, öğrencilerin kabusu oldu.

05 Eylül 2022 Pazartesi 18:00
Kayıt sonrası kampüsün yeri uçurumun kenarı çıktı

Kayıt sonrası kampüsün yeri uçurumun kenarı çıktı


İzmir'de kayıt sonrası kampüslerinin taşındığını haber alan öğrenciler ne yapacağını şaşırdı. Kayıt yaptıran öğrenciler tedirgin

İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kampüsünün Uzundere’ye taşınması tepki topladı. Durumu kayıt sonrası öğrendiklerini belirten öğrenciler, "Ne tercih sırasında ne tanıtımda ne de sonuçlar açıklandığında konu hakkında bilgilendirildik. Üniversitemiz bir dağın tepesinde ve neredeyse bir uçurum kenarında küçük bir bina. Ailem ve ben fakültenin bulunduğu konumdan oldukça endişeliyiz" dedi.

zmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kampüsü Uzundere’ye taşınacak.  Yeni kampüsün şehre uzak ve otobüslerin gitmediği bir yerde olduğunu söyleyen öğrenciler güvenlikleri konusunda tedirgin olduklarını ifade ederek bir an önce çözüm üretilmesini istedi.


"YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Taşınma kararına ilişkin açıklama yayımlayan öğrenciler, “Bizlerin ve ailelerimizin ekonomik durumları bu fakülteye ulaşım ve barınma konusunda elverişsizdir. Bu nedenle onlarca öğrenci arkadaşımız eğitimine devam edemeyecek, okuldan ayrılmak zorunda kalacak. Geçmiş emeklerimiz ve gelecek hedeflerimiz boşa gitmiş olacak. Olması gerekenin öğrencilerin kayıt tarihlerinde seçtikleri şartlar dahilinde eğitimlerini tamamlamaları olduğunu düşünüyoruz. Okulun en önemli paydaşları olarak sesimizin duyulmasını ve bu yanlış karardan dönülmesini istiyoruz. Bizler ve ailelerimiz okula giderken endişe içerisinde olmak istemiyoruz. Uçurumlu ve tenha yollar içerisinde eğitim istemiyoruz” dedi.

"GÜVENLİ KAMPÜS İSTİYORUZ"

Evrensel gazetesinden Selik Körük'e konuşan bir öğrenci “Taleplerimiz belli. Hazır olmayan, güvenli bir yerde olmayan binaya gitmek istemiyoruz. Öğrencilerin bulunduğu, sosyal ortamlarının olabileceği bir konumda bulunmak istiyoruz” dedi.

Bir başka öğrenci ise, “Üniversitenin sayfasında ana bina resmini gördüm. İzmir gibi güzel bir şehirde olduğu için bu üniversiteyi tercih listemde birinci sıraya ekledim. Heyecanlıydım, ta ki sosyal medyadan İİBF fakültesinin ana binadan Uzundere gibi dağ yürüyüşlerinin yapıldığı, ESHOT ve taksi gibi ulaşım araçlarının bulunmadığı bir tepeye yerleştiğini öğreninceye kadar” dedi.

Kampüslerinin değiştiğini öğrendiklerinde kendilerini kandırılmış hissettiklerini söyleyen öğrenci, “Çünkü ne tercih sırasında ne tanıtımda ne de sonuçlar açıklandığında konu hakkında bilgilendirildik. Üniversitemiz bir dağın tepesinde ve neredeyse bir uçurum kenarında küçük bir bina. Ailem ve ben fakültenin bulunduğu konumdan oldukça endişeliyiz. Arkadaşlarımla okulumuzu nasıl değiştirebileceğimizi dahi düşündük. Bizim için yapılan ve henüz tamamlanmamış bu bina eğitim hayatımızı kolaylaştırmaktan ziyade zorlaştıracak. Emek verip hayaller kurduğumuz üniversitenin bu şekilde olmasını istemiyoruz ve bir çıkış yolu arıyoruz” diye konuştu.


"YETERLİ ŞARTLARDA EĞİTİM GÖRMEK İSTİYORUZ"

Arkadaşlarıyla birlikte sosyal mecralardan seslerini duyurmak için direniş başlattıklarını ifade eden öğrenci, “Hatta bu direniş sayesinde son sınıf öğrencileri Uzundere kampüsünden alınarak Karabağlar’da bulunan ana binaya geçiş yaptılar. Biz de birinci sınıf öğrencileri olarak sesimizi duymanızı istiyor, yeterli şartlarda eğitim görebileceğimiz konuma geçmek istiyoruz” dedi.

Bir başka İktisadi İdari Bilimler Üniversitesi öğrencisi ise kendilerine kampüslerinin taşınma konusunda hiçbir bilgilendirme yapılmadığını söyleyerek, “Yer, ulaşım ve güvenlik açısından oldukça zorlayıcı. Bizi bir uçurumun kenarında öğretime tabi tutuyorlar. Ben tercih listeme bu üniversiteyi eklerken kendimi yeterli olanaklarla geliştirebilme imkanına sahip olabileceğimi ve sosyalleşeceğimi düşünerek yazmıştım ancak ne yazık ki bu durum biz İİBF öğrencileri için geçerli değil” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Demokrasi üniversitesi
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