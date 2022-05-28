Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kayyum Rektör Türkiye'nin tek Matematik Merkezi'ni kapattı

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör rezaleti. Türkiye'nin tek İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi, kayyum rektör Naci İnci tarafından kapatıldı

28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:38
Kayyum Rektör Türkiye'nin tek Matematik Merkezi'ni kapattı

Kayyum Rektör Türkiye'nin tek Matematik Merkezi'ni kapattı

Matematik konusunda Türkiye'nin tek bilimsel yerleşkesi olarak uluslurarası alanda düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapan Matematik Merkezi, kayyum rektör Naci İnci tarafından gerekçesiz olarak kapatıldı.
Kayyum rektör Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Matematik Merkezi’nin kapatılmasını verimsizliğe bağladı. Karara tepki gösteren Merkez yetkilileri ‘faaliyet raporları ortada’ yanıtını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı kayyum rektör Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi içinde yer alan ve Türkiye’de tek olma özelliğindeki İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’ni (IMBM) boşaltarak akademisyenlerin girişini engelledi. Cumhuriyet’e konuşan IMBM Yürütme Kurulu Üyesi Tınaz Ekim, merkezin neden kapatıldığına dair kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden de açıklama yapılarak IMBM’nin kapatıldığı kabul edildi. 

‘BAŞKA ÜNİVERSİTEYE GİDİN’ İMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi, Boğaziçi Üniversitesine bağlı bir kurum değildir. Merkezi tahsis edilen binanın bir firma tarafından bedelsiz olarak tadilatının yapıldığı doğrudur, ancak binanın Merkeze tahsis edilmesi şartına bağlı bir bağış olduğuna dair Üniversitenin yetkili kurulları tarafından onaylanmış bir protokol bulunmamaktadır. İMBM’ye tahsis edilen binanın çoğu zaman atıl bırakıldığı, son derece verimsiz kullanıldığı, faaliyet yoğunluğuna oranla binanın çok büyük olduğu tespit edilmiş." 

Açıklamanın devamında ise seçenek olarak merkezin başka üniversitelere taşınması önerildi: İMBM’ye kuruluş esnasında destek vereceğini vaad eden diğer üniversiteler dilerse Merkeze sürekli yer sağlayabilir. Ayrıca özellikle sosyal medyada İMBM’nin önemine vurgu yapan bir kısım akademisyen kendi üniversitelerinde bu Merkeze yer sağlanması için gayret gösterebilir.

"AÇIKLAMA DOĞRU DEĞİL"

Rektörlüğün açıklamasına yanıt veren IMBM Müdürü Olcay Coşkun, “Aynı kampüs içinde bulunan iki birimin birbirini görmek yerine kamuoyu aracılığıyla görüşmesini doğru bulmuyorum. 16 yıldır faaliyetlerini sürdüren bir merkezin hukuksuz olduğu söylenebilir mi? Faaliyetlerimizi yıllık olarak raporluyoruz, raporlarımız da herkese açık olarak web sayfamızda yayınlanıyor. Ancak pandemi öncesi her yıl ortalama 100 etkinliğimiz olurdu, ortak çalışmalarla birlikte her yıl yaklaşık 200 gün kullanılırdı. Karşılaştırma yapılırken merkezimizin ileri düzey bir araştırma merkezi olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır” dedi. IMBM Yürütme Kurulu Üyesi Tınaz Ekim ise, “Faaliyet raporları ortada. Hukuka aykırı lafı ise tamamen yanlış. Türk Matematik Derneği ve diğer tüm üniversitelerden hocaların ortak kullandığı bir merkezdi. Boğaziçi’ne bağlı bir merkez olmadığı için, el koyduklarında hukuken haksız olmuyorlar” diye konuştu. IMBM’nin internet sitesinde yer alan faaliyet raporlarına göre ise, merkezde 2022 yılında 26 farklı faaliyet gerçekleştirilmiş.

Son Güncelleme: 28.05.2022 23:24
Anahtar Kelimeler:
BoğaziçiKayyum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk öğrenciler Lordlar Kamarası'nı ziyaret etti
Türk öğrenciler Lordlar Kamarası'nı ziyaret etti
Ekonomik kriz eğitimi vurdu. okul ihaleleri iptal
Ekonomik kriz eğitimi vurdu. okul ihaleleri iptal
Suriyeli öğrenciler uyum için 5 yıldızlı otellerde ağırlanacak
Suriyeli öğrenciler uyum için 5 yıldızlı otellerde ağırlanacak
Okul müdürü, kıyafeti yüzünden öğretmene mobing uyguladı
Okul müdürü, kıyafeti yüzünden öğretmene mobing uyguladı
İBB'nin öğrenci yurtlarına yenileri ekleniyor
İBB'nin öğrenci yurtlarına yenileri ekleniyor
Okullara Kısa Bir Mola! Çocuklar için Tatil, Tatil Gibi mi Geçiyor?
Okullara Kısa Bir Mola! Çocuklar için Tatil, Tatil Gibi mi Geçiyor?
Uzmanından LGS'ye iyi hazırlanmak için öneriler
Uzmanından LGS'ye iyi hazırlanmak için öneriler
Dronmarket Akademi’den Bayram Müjdesi
Dronmarket Akademi’den Bayram Müjdesi
Okulda TikTok rezaleti | Öğretmenin başına poşet geçirdiler
Okulda TikTok rezaleti | Öğretmenin başına poşet geçirdiler
Okulda haremlik selamlık isteyen müdür görevden alındı
Okulda haremlik selamlık isteyen müdür görevden alındı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim