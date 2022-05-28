Kayyum Rektör Türkiye'nin tek Matematik Merkezi'ni kapattı

Matematik konusunda Türkiye'nin tek bilimsel yerleşkesi olarak uluslurarası alanda düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapan Matematik Merkezi, kayyum rektör Naci İnci tarafından gerekçesiz olarak kapatıldı.

Kayyum rektör Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Matematik Merkezi’nin kapatılmasını verimsizliğe bağladı. Karara tepki gösteren Merkez yetkilileri ‘faaliyet raporları ortada’ yanıtını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı kayyum rektör Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi içinde yer alan ve Türkiye’de tek olma özelliğindeki İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’ni (IMBM) boşaltarak akademisyenlerin girişini engelledi. Cumhuriyet’e konuşan IMBM Yürütme Kurulu Üyesi Tınaz Ekim, merkezin neden kapatıldığına dair kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden de açıklama yapılarak IMBM’nin kapatıldığı kabul edildi.

‘BAŞKA ÜNİVERSİTEYE GİDİN’ İMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi, Boğaziçi Üniversitesine bağlı bir kurum değildir. Merkezi tahsis edilen binanın bir firma tarafından bedelsiz olarak tadilatının yapıldığı doğrudur, ancak binanın Merkeze tahsis edilmesi şartına bağlı bir bağış olduğuna dair Üniversitenin yetkili kurulları tarafından onaylanmış bir protokol bulunmamaktadır. İMBM’ye tahsis edilen binanın çoğu zaman atıl bırakıldığı, son derece verimsiz kullanıldığı, faaliyet yoğunluğuna oranla binanın çok büyük olduğu tespit edilmiş."

Açıklamanın devamında ise seçenek olarak merkezin başka üniversitelere taşınması önerildi: İMBM’ye kuruluş esnasında destek vereceğini vaad eden diğer üniversiteler dilerse Merkeze sürekli yer sağlayabilir. Ayrıca özellikle sosyal medyada İMBM’nin önemine vurgu yapan bir kısım akademisyen kendi üniversitelerinde bu Merkeze yer sağlanması için gayret gösterebilir.

"AÇIKLAMA DOĞRU DEĞİL"

Rektörlüğün açıklamasına yanıt veren IMBM Müdürü Olcay Coşkun, “Aynı kampüs içinde bulunan iki birimin birbirini görmek yerine kamuoyu aracılığıyla görüşmesini doğru bulmuyorum. 16 yıldır faaliyetlerini sürdüren bir merkezin hukuksuz olduğu söylenebilir mi? Faaliyetlerimizi yıllık olarak raporluyoruz, raporlarımız da herkese açık olarak web sayfamızda yayınlanıyor. Ancak pandemi öncesi her yıl ortalama 100 etkinliğimiz olurdu, ortak çalışmalarla birlikte her yıl yaklaşık 200 gün kullanılırdı. Karşılaştırma yapılırken merkezimizin ileri düzey bir araştırma merkezi olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır” dedi. IMBM Yürütme Kurulu Üyesi Tınaz Ekim ise, “Faaliyet raporları ortada. Hukuka aykırı lafı ise tamamen yanlış. Türk Matematik Derneği ve diğer tüm üniversitelerden hocaların ortak kullandığı bir merkezdi. Boğaziçi’ne bağlı bir merkez olmadığı için, el koyduklarında hukuken haksız olmuyorlar” diye konuştu. IMBM’nin internet sitesinde yer alan faaliyet raporlarına göre ise, merkezde 2022 yılında 26 farklı faaliyet gerçekleştirilmiş.