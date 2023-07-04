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Kent Üniversitesi Bin 500 mezununu iş hayatına kazandıracak

Kent Üniversitesi 2023 yılı mezuniyet töreninde, bu yıl Kentli Mezunlar ilkleri yaşadılar. Üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Mutfak Sanatları bölümü ilk mezunlarını verdi

04 Temmuz 2023 Salı 07:44
Kent Üniversitesi Bin 500 mezununu iş hayatına kazandıracak

İstanbul Kent Üniversitesi Bin 500 mezununu iş hayatına kazandıracak

2023 yılı mezunlarını veren İstanbul Kent Üniversitesi, bu yıl muhteşem mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. 

İlklerin yaşandığı mezuniyet töreni, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Mezuniyet töreni programında yaklaşık 1.500'e yakın üniversiteli mezun olurken, mezunlarını iş dünyasına kazandırmayı hedefleyen, İstanbul Kent Üniversitesi'nin bu yıl mezuniyet töreni ise ilklere sahne oldu.

Mezuniyet sunuculuğunu ünlü televizyon programcısı, sunucu Aynur Ayaz' ın gerçekleştirdiği tören birbirinden farklı ve renkli sahnelere büründü. 
Açılış konuşmaları ile mezuniyete, İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve ENEV (Engelsiz Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Berna Yılmaz'ın; "2017 yılında kurulan aile vakfımız Engelsiz Eğitim Vakfı'nın ilk icraatı; sevgili oğlumuz Yavuz’un misyonu ile kurulan İstanbul Kent Üniversitemiz bugün 10.000’e yakın gencimizin hayatına dokunmuş, kıymetli çalışma arkadaşlarımızın destekleri ve
sevgili öğrencilerimizin başarıları ile kent kültürünü yaşatan bir üniversite haline gelmiştir.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği ve siz gençliğin ilelebet yükselteceği bu güzel ülkemize, canı gönülden inandığım iyi ve ahlaklı bireyler olarak bugün alacağınız diploma ile fayda sağlayacağınıza güvenim tam." konuşması damga vurdu.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necmettin Atsü konuşmasında tüm mezunlara başarı dileklerini iletirken, önemli mesajlar da verdi. Atsü 'Bu yıl başlatıyoruz' dediği ve artık her yıl mezuniyet törenlerinde devam edecek İstanbul Kent Üniversitesine ait olan özel " KENT YEMİNİ" ni tüm mezunlarına toplu bir şekilde ettirdi. 

2023 yılı İstanbul Kent Üniversitesi bu yıl Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Mezunları ile Diş Hekimliği Fakültesinden ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşarken bunun yanı sıra  üniversitenin farklı bölümlerinin de açılacağı müjdesini verildi. 

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İstanbul Kent ÜniversitesiKent Üniversitesi
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