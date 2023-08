Kent Üniversitesi gençlere saç bakımı, moda ve güzelliği öğretecek

Güzellik hizmetleri algısında, artık üniversitelerin meslek yüksek okulları pazardan paylarını yüksek ölçekte alırken, eski kalıpların hepsini değişiyor. Ve gelir kapısı, iş olanakları sağladığı şartlar sebebi ile kız ve erkek öğrenciler, gençlerin ara eleman ve yetişmiş kaliteli idarecileri olabilme yolculuklarında özellikle saç bakımı, makyaj ve güzellik hizmetleri dikkat çekiyor. Bizde bu durumu, uzmanlarından birine sorduk. İstanbul’un önemli iki lokasyonunda bulunan İstanbul Kent Üniversitesi kampüslerinden Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölüm başkanı, Dermatolog Doç.Dr.Nilhan Atsü’ye sorduk, kendisi de samimiyetle öğrencilere ve ailelere mesajlarını iletti.

Öğrenciler saç, makyaj ve güzellik hizmetleri bölümünü sizce neden seçsin? Seçen öğrencileri neler bekliyor ve İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunun bu bölümünü seçen öğrencilerini neler bekliyor olacak?

N.Atsü: Bu bölümü herkesin okuma şansı var. Bölümümüz meslek yüksek okulu programına bağlı saç bakımı güzellik hizmetleri ön lisans programı. Türümüzde farklı fakültelerde de örnekler var. Bizim artılarımızı öne çıkaran noktalarımız, birincisi bir kere program başkanı olarak aslen tıp doktoruyum. Dermatoloji doçentiyim ve böyle bir örnek yok. Bu aslında türünde bir ilk. Bu ne sağlıyor derseniz, öğrencilerin daha sağlığa saygılı, daha etik, farkındalıklı, daha üst kaliteli yetişmelerini ve hizmet alanların sınırlarını bilmelerini böylece olası zararları da minimize etmeyi hizmet alan kişilerde olası zararları minimize etmeyi hedefliyor. Bizde bunu bölüm olarak hedefliyoruz.

Atölye çalışmaları, workshop uygulamaları, staj imkanları konusunda İstanbul Kent Üniversitesi öğrencilere ne gibi imkanlar veriyor ve sağlıyor?

N.Atsü: Gayet modern ve donanımlı bir laboratuvarlarımız var. Elbette ilerleyen yıllarda da biliyorsunuz kozmetik sektörü devinim halinde sürekli güncelleyeceğiz, güncelleniyoruz. Yeni cihazlar, birtakım malzemeler, eklenecek atölye ve laboratuvarımıza. Onun da takibindeyiz. Bir diğer önemli arzu ettiğimiz projemiz geçtiğimiz günlerde aldığımız müjdeli haber üniversitemiz bünyesine katılan, katılacak olan bu eğitim, yeni eğitim döneminden itibaren eczacılık fakültesi iş birliği dahilinde kendi kozmetik ürünlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla çevreye duyarlı, insan sağlığına duyarlı sağlıklı kozmetikler ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Staj olanakları da oldukça zengin. Ancak kuralımız şu iyi etüt ediyoruz. Gerçekten kurallara uygun çalışma, yasal sınırları dahilinde etik çalışan yerlerde öğrencilerimizin staj yapmasını arzu ediyoruz. Ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Yine dünya çapında ülke çapında, bilinir kozmetik ürün firmaları ile işbirliğimiz gereği o firmalarda da staj olanağı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz sıkı takibimiz altında onlar için en iyisi olsunu istiyor, hedefliyoruz.



Kadınlarımız, kızlarımız daha çok meraklı sağlık, güzellik deyince ama son dönemde erkeklerde var işin içinde. Okulunuzda, bölümünüdze erkek öğrenciler de bu bölümü tercih ediyorlar mı, kayıt olan, isteyen, araştıranlar nelerle karşılaşıyor?

N.Atsü: Var elbette ama ezici çoğunluk yine kız öğrencilerimizde. Daha sanki feminen alanlar gibi düşünülüyor ama artık erkeklerde de erkek dünyasında kabul gören bir alan bizim alanımız. Elbette öz bakım çok önemli. Yani o bakımdan bunun cinsiyeti olmaz. Ayrıca bu yönde hizmet vermek isteyen, dünyaya güzellik katmak isteyen erkek öğrencilerimizi de alkışlıyoruz. Az olan kıymetlidir biliyorsunuz. Hep azınlıktalar o yüzden bizim için çok kıymetliler. Bizim gözümüzde de en iyi şekilde kendilerini, öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz.

Saç bakımı, güzellik biraz göreceli bazıları çok beğeniyor saçlarını bazıları hiç beğenmiyor. Bir modası da var. Bu yaz kısa saç moda, bir başka yaz uzun saç moda oluyor. Görüyoruz. Bu renk ruj moda, şu renk moda.

Bu gibi değerlendirmeleri modaya saygı açısından, okulda öğrenciler bir şeyler söylediğinde onlara destek ya da moda takibi hususunda moda, güzellik alanlarındaki çalışmalarınız neler oluyor?

N.Atsü: Şöyle tabi her alanda olduğu gibi bizde de güncel trendler mutlaka oluyor. Bu bence iki sebeple birincisi insan türünün doyumsuzluğu, sıkılganlığı, hani görüntü değişsin işte olay değişsin düşüncesi ile olabilir. Tamamen psikolojik bir yorum bu. Bir diğeri de kapitalizmin oyunları elbette. Her sektörde olduğu gibi bizde öğrencilerimiz trendlerden geri kalsın istemiyoruz. Elbette güncel şeyleri de öğretiyoruz, klasiklerin yanında ama bana şahsi fikrimi soracak olursanız moda kişinin kendisine yakışanıdır. Her zaman. Kendini iyi tanıyan, yüz ve vücut hatlarını iyi bilen vakıf olan olumlu göze çarpan güzelliklerini öne çıkaran bir nebze daha olumsuz her insanda olduğu gibi özelliklerini kamufle ederek en iyi görünüme kendini kavuşturabilen insanlar bence moda dediğimiz şeyi başarmıştır. Ve o modanın da bu söylediğim şekilde yaratılan kişiye özel modanın da zamanı yoktur. Zamansızdır. Hep belki renk katabilir, güncel tonlarda ufak ufak çizgisel değişiklikler yapılabilir ama bunu abartıp uçlarda uygulamak şart değil, kişinin tercihine kalmış elbette.

Saç bakımı ve güzellik hizmetleri bölümünden mezun olan, olacak öğrencilerimizi neler bekliyor? İş imkanları sağlıyor musunuz? Yoksa bizden hemen sonra zaten işlere başlıyorlar mı diyorsunuz?

N.Atsü:

Sonuna kadar elbette arkalarındayız. Referans olarak. Özellikle de titiz, sorumluluklarını bilen öğrenciler çok daha bu anlamda şanslılar. Neler bekliyor derken bir kere çok güzel bir hayat onları bekliyor. Layıkıyla derslerine, eğitimlerine katılan öğrenerek ayrılan öğrencilerimizi harika bir hayat bekliyor. Sınırsız olanaklar bekliyor diyebiliyoruz. Bunu da abartmıyoruz. Çünkü çok geniş bir yelpaze de sektör çalışıyor neticede saç hizmetlerinden, cilt bakımına, makyaj sanatına kadar, ürün danışmanlığı, kozmetik ürün danışmanlığına kadar çok farklı farklı bin bir çeşit açılımı olan bir meslek grubu bence ve insan var olduğundan bu yana bu konuya ilgi hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Giderek de artan bir popülerlik gösteriyor. Bu noktada bizim yine türümüzdeki diğer örneklerden bir parça farklı olmamıza sebep olacak nihai hedeflerimizden birisi de sektörde açık gördüğümüz için bu alanda her zaman altını çizdiğim gibi güzellik boyutlu bir şey değildir sadece saçta, sadece kaş da gözde ciltte giyside değildir. Bütüncül bir kavramdır güzellik. Hepsini harmanlayarak parfüm seçiminden, hitabet sanatına, beden dili, zarafete, pozitif düşünce gücüne, stile, imaja kadar hepsi bir arada imaj maker olabilecek kalitede sektöre eleman kazandırmak asıl hedefimiz. Bu konuda dediğim gibi bir açık keşfettik. Onu doldurmak istiyoruz. Onu doldurmaya talibiz. Zaman içerisinde tabi bir bir eklenerek tuğlalar hep birlikte öreceğimiz bir şey bu. Basamakları birer birer çıkacağız ve en sağlam şekilde en tepede yerimizi alacağımıza inancım sonsuz. İmaj makerlık; bizler için mühim bir husus.

İleriki yıllarda “Doğallığı yakalamak zor olacak, doğruları söylemek zor olacak”, diyorlar. Sizde bu bölümün program başkanı olarak, üniversiteyi gezen, tercihlerinde yapmak isteyen öğrencilere neden bu bölümü, meslek yüksek okulunu tercih etsinler dersiniz?

N.Atsü: Şimdiye denk saydıklarım oldukça yeterli. Bir cilt hastalıkları hekimi, ihtisasını bu noktada tamamlamış biri olarak, eczacılık fakültemizle iş birliği içerisinde doğaya, çevreye saygılı, sağlıklı kozmetiklerin üretilmesi, kendi ürünlerimize bütün uygulamaların yapılması, dışarıya açık en kısa sürede bir uygulama merkezimizin olacak olması. Öncelikle üniversite içerisinde sonra da dışarıya açık uygulama merkezimizin olması ve de kimliğimizin evrilerek yani halk arasında düşünüldüğü gibi “buradan ne olur kuaför olur, buradan ne olur estetisyen olur, makyaj sanatçısı mı olacak”, gibi söylemler, bunlar çok kıymetli şeyler bence ama farklı algılar da toplum içerisinde olabiliyor. Bunların hepsi bir arada bir işte baştan sona beni baştan yarat ifadesi ile imaj maker olabilecek kalitede eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Makyajlı yatma derler, bu konuda özellikle makyajı uzun süre kalan, temizlemeyen kişilere neler söylemek istersiniz bir dermatolog olarak? Kadınlarımıza, genç kızlarımıza kesinlikle şunu yapmamalısınız diyebileceğiniz bir şey var mı?

N.Atsü: Yani cildi temiz tutmamak cildin katilidir. Öğrencilerime ve yakın zamanda konuştuğum röportajlarımda cildin katili olduğunu ifade ettim. Makyajla uyumak cildin katilidir. İki temel cilt bakımı basamağını erken yaşlardan itibaren yapmak gerekiyor. Olmazsa olmazlar. Temizleme ve nemlendirme. Diğer opsiyonel basamakları da ihtiyaç halinde yine en uygunu tabi bir kozmetik dermatoloji alanında deneyimli güvendikleri bir dermatoloğun önerisi ile eklemeleridir. En doğrusu odur. Ama temeller temizleme, nemlendirme hani iki eliniz kanda olsa, dünya dursa uygulanması gereken şeyler makyaj temizlenmeden uyumak, tekrar altını çizerek söylüyorum cildinizin katilidir. İstemeyiz. Çünkü gece boyunca tıkanmaya çok daha meyilli oluyor metabolizması cildin, tüm vücut olduğu gibi değişiyor. Salgılanan hormonlar farklı, hiç uygun bir davranış değildir.

Sağlıklı bir davranış değil.

Ekimde üniversiteler başlıyor, çok heyecanlısınız onu gördük. Üniversite bünyesine katılan Eczacılık fakülteniz dışında yapılan yeni değişiklikler bölümünüz ile ilgili neler olacak, kafanızdaki planlar ile yeni eğitim, öğretim takviminizde neler göreceğiz?

N.Atsü: Çok sürprizlerimiz olacak İstanbul Kent Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu Saç, Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü'müz olarak bazı planlarımız var yavaş yavaş ve birer birer bir alanı tamamlayıp diğer bir alana geçmek şeklinde geçen yıl aday öğrencilerimiz ve velilerimiz izlediler ise üniversitemizin you tube kanalında ve tüm sosyal medya adreslerimizde ikinci dönem afet nedeni ile online eğitime geçmemize rağmen hiç hız kesmeden çok güzel etkinlikler, programlar düzenledim.

Dersimde, tanınır kişilerle, stil danışmanlığı, ve estetik güzellik algısına dair az önce saydığım iyi bir ruh halinden tutun, beden dili, hitabete, parfüm seçiminden akla gelebilecek her bir şeyde, giysi stiline kadar alanımızı tamamlayan o yan alanlarla bütün bir imaj makerlığa doğru bölümümüzün ayak sesleri duyulmaya başlandı. Bu yola girdik. Bu aynen devam edecek. Yıl sonunda da ekibim ve öğrencilerimizle, bölüm ekibimle bence çok harika bir etkinliğe imza attık. Türk medyası, basındada yoğun bir şekilde yer aldı. Tamamen benim projem doğaya ve canlılara saygı konsepti adı altında bir sosyal farkındalık yaratmak ve bunu da kendi usulümüzden kendi alanımızda sunmak güzellikle sunmak izleyicilerimize onu planlayarak o defileyi de gerçekleştirdik. Yıl sonu saç ve makyaj defilesiydi.

Her yıl inşallah sağlık oldukça, imkanlar da el verdikçe daha da iyiye giderek mottomuz olabileceğinin en iyisi olacağız. Kendinle yarışma hali kendimizle yarışıyoruz başka kimse ile değil. Her sene biraz daha gelişecek farklı tatlar katılacak aramıza. Çok meşakkatli bir süreç, çok emek var. Orada defile sunumlarını da bizzat kendimin yaptığı, toplam sekiz dakikalık katılan öğrencilerle sınırlı olan defileydi. O kadar büyük bir emek verilerek yapıldı ki, perde arkasında o provalar, çalışmalar inanın çok keyifliydi. Emeksiz yemek olmaz. Her doğum sancılıdır. Sonucun muhteşem olduğunu görmek gerçekten güzel oluyor. Yorulmamıza değiyor.

Önümüzdeki yıllar çok farklı olacak bu yıl ilk tecrübemizdi. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız oldu ama o amatör ruh ve adanmışlıkla yaptık defilemizi. En keyifli tarafı da o zaten. Hataları, sevap ve günahları ile diyelim. Sonrakilerde daha da iyiye gideceğiz inşallah. O kadar hoş süreçlerin üzerinden epey zaman geçmesine rağmen o kadar keyifliydi ki bir tatlı adrenalin, bir zaman ile yarışma anları planlama, model değişiklikleri alanımızı seviyor. Yani gerçekten güzellikler ile uğraşıyoruz. İşimiz gücümüz güzellik diyoruz.