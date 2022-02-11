Koncuk | PİKTEs öğretmeninin durumu ne olacak?

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkçe dil eğitimine ve mesleki eğitime erişimleriyle ilgili Avrupa Birliğinin bütçelediği projenin ilk olarak 3 Ekim 2016 tarihinde başladığı ve Ekim 2022 tarihinde sona ereceğini ifade etti. Bu program doğrultusunda sözleşmeli PİKTES öğretmelerinin proje bitimi sonrasında durumlarının ne olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığına cevaplandırması için soru önergesi verdiğini söyledi.

Kadroya alınacaklar mıdır?

Koncuk, Proje Ekim 2022’de bittiği zaman (geçici süreli) sözleşmeli olarak çalışan 8.000 civarındakiöğretmeninin durumu ne olacaktır? diyerek konunun her zaman takipçisi olacağını belirterek sözlerine son verdi.



