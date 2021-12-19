Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
Flaş Haber
Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 2
Kapat

Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil

Kara kış Konya'da etkili oluyor. 24 saattir aralıksız devam eden kar yağışının ardından Konya'da 24 ilçede okullar 1 gün tatil edildi.

19 Aralık 2021 Pazar 22:31
Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil

Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil


İç Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, il merkezi ile ilçelerde okullarbir gün süreyle tatil edildi. Konya’da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.

TAM 24 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

TUNCELİ’DE DEN 'ARA' KARARI

Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu.

İlçe merkezinde 30 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaymakamlık, yarın için ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil ilan edildiğini açıkladı.

Öte yandan, Pülümür’de karla kaplanan 90 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

AKSARAY’DA EĞİTİME ARA 

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
OkullarKartatiliKar TatiliTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer
Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi
Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi
Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri
Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış
İstanbul Akvaryum 5 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz
İstanbul Akvaryum 5 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz
İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye maddi destek
İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye maddi destek
Ders Saatinden Maksimum Verim Nasıl Alınır?
Ders Saatinden Maksimum Verim Nasıl Alınır?
Yapay Zekanın Liderleri TR AI Week’te Buluştu
Yapay Zekanın Liderleri TR AI Week’te Buluştu
Sabancı Üniversitesi bu yıl da Türkiye’den birinci sırada yer aldı
Sabancı Üniversitesi bu yıl da Türkiye’den birinci sırada yer aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim