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Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı

Koronavirüs salgının en çok etkilediği iller arasında yer alan Konya'da 3 devlet üniversitesi güz dönemini uzaktan eğitimle geçirecek.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:12
Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı

Konya'da 3 üniversiteden uzaktan eğitim kararı 


Covid-19 salgını üniversite eğitimini etkiledi. Bazı devlet üniversiteleri yaklaşan eğitim dönemiyle ilgili uzaktan eğitim kararı alıyor. Virüsün en çok etkilediği iller arasında yer alan Konya'da 3 devlet üniversitesi uzaktan eğitim yapacak.


Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.


Kentte 3 devlet üniversitesi, güz dönemi yarıyılını uzaktan eğitim sistemiyle gerçekleştirecek. Üniversitelerin ortaklaşa yaptığı açıklamada, Konya İl Pandemi Kurulu’nun şehre dair uyarılarıyla farklı senaryolar üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, mevcut veriler ve salgının seyrinin bir süre daha riskin devam edeceğini gösterdiğini belirten açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün itibari ile Konya, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı şehirlerden birisi durumundadır. Ulaşım, barınma, yeme içme gibi öğrencilerimizle ilgili birçok alanın kullanımından kaynaklanacak yoğunluk, bulaş riskinin daha da artmasına sebep olabilecektir. Önümüzdeki yarıyılda, gribal enfeksiyonların artış gösterdiği kış mevsimine girilmesine paralel olarak pandeminin de artabileceği öngörülmektedir.

Diğer taraftan, yüz yüze eğitim için gerek duyulan idari personelin, kamu kurumlarında esnek çalışma modelinin yürürlükte olduğu (bazı idari birimlerimizde pandemiye yakalanan personelimizin bulunması, temas halindeki diğer personelimizin de karantinada kalması gerektiği) göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalacağı ve sunulan hizmetin aksayacağı değerlendirilmektedir.

Tüm bunlardan daha önemlisi, aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelimizin sağlığı, aşağıdaki kararı almamızda en fazla dikkat ettiğimiz husus olmuştur. 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir."

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Son Güncelleme: 31.08.2020 20:15
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