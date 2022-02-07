Köy öğretmenleri artık yalnız değil!

2016 yılından bu yana köylerde okuyan çocukların daha iyi bir eğitim alabilmesi için çalışan Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) öğretmen topluluklarını bir araya getiriyor. Dört yıl önce Şanlıurfa, Harran’da hayata geçirilen “Öğretmen Toplulukları” programı bugün 10’u yüz yüze, 6’sı çevrim içi olmak üzere tüm Türkiye’den öğretmenlerin katılımıyla buluşmaya devam ediyor.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) 2017 yılında bir grup gönüllü ve öğretmenin emekleriyle kuruldu. Köy okullarında okuyan çocukların fırsat eşitsizliğini aşarak daha iyi eğitime ulaşmaları için çalışan KODA, çıktığı yolda en önemli yol arkadaşlarının öğretmenler olduğunu belirtiyor. Köyde eğitim koşullarının iyileştirilmesi için öğretmenlerin kişisel, sosyal ve mesleki olarak güçlenmesi ve motivasyonlarının yüksek olmasının en önemli öncelik olduğunu vurguluyor.

Çalışmalarına sahada yaptığı araştırmalarla başlayan KODA, köy öğretmenlerinin en büyük sorunlarını motivasyonsuzluk ve yalnızlık olarak tespit etti. Köy öğretmenlerinin yalnızlıklarına çare olmak, zorlandıkları konularda onlara destek olmak için 4 yıl önce Şanlıurfa Harran’da başlatılan Öğretmen Toplulukları programı tüm Türkiye’ye yayılmaya devam ediyor. Bingöl, Batman Kozluk, Gaziantep, Mardin, Muğla, Muş Varto, Şanlıurfa Birecik, Şanlıurfa Harran, Siverek ve Van Milli Eğitim Müdürlükleri ile yaptıkları protokollerle 10 bölgede yüz yüze gerçekleştirilen buluşmaların yanında, 6 topluluk da çevrim içi olarak tüm Türkiye’den öğretmenlerin katılımıyla bir araya geliyor.

Öğretmen Toplulukları programı kapsamında bir araya gelen öğretmenler, sorunlarına hep birlikte çözüm buluyor

Öğretmenler, her ay düzenlenen buluşmalarda ihtiyaçları olan konularda hem uzmanlardan eğitim alıyor hem de birbirleriyle deneyimlerini paylaşıyor. Buluşmalarda sorunlarını da dile getiren köy öğretmenleri, bu sorunlara hep birlikte çözüm buluyor.

Muş Varto’dan bir öğretmen buluşmaların kendisi için önemini şu sözlerle ifade ediyor: “Anlamak, anlatmak ve düşündükçe öğrenmek yol alabildiğimizi hissettiriyor. En keyiflisi de çocuklar için o yolda ilerlemek ve bunu meslektaşlarımızla birlikte yapabilmek. Çünkü bizi, bizim gibi olan anlıyor düşüncesi hayatımızdaki zorlukları çözülebilir hissettiriyor. Mesleki anlamda da daha güçlü hissediyoruz.”

Şanlıurfa Harran’dan programa katılan bir öğretmenin sözleri de buluşmaların etkisini ortaya koyuyor: “Anlatılan her şeyin mantık çerçevesinde temellendirilmesi, daha önce deneyimlenmiş yöntemlerle harmanlanması, sonrasında bizim de birebir etkinliğe dahil olmamız eğitimi daha canlı ve aktif hale getiriyor.”

KODA Öğretmen Toplulukları önümüzdeki aylarda da bir araya gelmeye devam edecek.

Eğer siz de köy öğretmeniyseniz veya tanıdığınız köy öğretmenleri varsa KODA ekibine bilgi@kodegisim.org adresi üzerinden ulaşabilir, yapılan çalışmaları kodegisim.org internet sitesinden ve @kodegisim sosyal medya sayfasından takip edebilirsiniz.

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ (KODA) HAKKINDA:

Türkiye'de her 10 çocuktan biri köyde yaşıyor ve bu çocuklar nitelikli eğitime ulaşmakta zorlanıyor. KODA olarak temel amacımız; köyde yetişen bir çocuğun eğitim yolculuğunu iyileştirmek. Bunu yapmanın en sürdürülebilir yolu ise köydeki çocuğun eğitim ekosisteminde bulunan yetişkinleri (köy öğretmenleri, aileler, köydeki gençler) güçlendirmek. 2016 yılından bu yana bin 600'den fazla öğretmen ve öğretmen adayını güçlendirerek 25 binden fazla çocuğun daha iyi bir eğitim almasını sağladık. Köy öğretmenleri için eğitimler düzenledik, topluluklar oluşturduk, öğretmen adaylarına uygulamalı eğitim fırsatları sağladık. Hazırladığımız kaynak kitapların köy öğretmenlerine yaygınlaştırılmasını ve birleştirilmiş sınıflı köy öğretmenlerine yönelik eğitici eğitimlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü iş birliğinde sürdürdük. Bir yandan da anne-baba eğitimleri, okul sonrası destekleyici programlar ve kırsaldaki koşullara uygun ders içerikleri geliştiriyoruz. 3 binden fazla köy muhtarına ulaşarak oluşturduğumuz bir COVID-19 Bilgi İletişim Ağı Projemizi tamamladık. Hedefimiz köylerde okuyan her bir çocuğa ulaşmak!