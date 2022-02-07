Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Köy öğretmenleri artık yalnız değil!

Dört yıl önce Şanlıurfa, Harran’da hayata geçirilen “Öğretmen Toplulukları” programı bugün 10’u yüz yüze, 6’sı çevrim içi olmak üzere tüm Türkiye’den öğretmenlerin katılımıyla buluşmaya devam ediyor.

07 Şubat 2022 Pazartesi 09:53
Köy öğretmenleri artık yalnız değil!

Köy öğretmenleri artık yalnız değil!

2016 yılından bu yana köylerde okuyan çocukların daha iyi bir eğitim alabilmesi için çalışan Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) öğretmen topluluklarını bir araya getiriyor. Dört yıl önce Şanlıurfa, Harran’da hayata geçirilen “Öğretmen Toplulukları” programı bugün 10’u yüz yüze, 6’sı çevrim içi olmak üzere tüm Türkiye’den öğretmenlerin katılımıyla buluşmaya devam ediyor.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) 2017 yılında bir grup gönüllü ve öğretmenin emekleriyle kuruldu. Köy okullarında okuyan çocukların fırsat eşitsizliğini aşarak daha iyi eğitime ulaşmaları için çalışan KODA, çıktığı yolda en önemli yol arkadaşlarının öğretmenler olduğunu belirtiyor. Köyde eğitim koşullarının iyileştirilmesi için öğretmenlerin kişisel, sosyal ve mesleki olarak güçlenmesi ve motivasyonlarının yüksek olmasının en önemli öncelik olduğunu vurguluyor.

Çalışmalarına sahada yaptığı araştırmalarla başlayan KODA, köy öğretmenlerinin en büyük sorunlarını motivasyonsuzluk ve yalnızlık olarak tespit etti. Köy öğretmenlerinin yalnızlıklarına çare olmak, zorlandıkları konularda onlara destek olmak için 4 yıl önce Şanlıurfa Harran’da başlatılan Öğretmen Toplulukları programı tüm Türkiye’ye yayılmaya devam ediyor. Bingöl, Batman Kozluk, Gaziantep, Mardin, Muğla, Muş Varto, Şanlıurfa Birecik, Şanlıurfa Harran, Siverek ve Van Milli Eğitim Müdürlükleri ile yaptıkları protokollerle 10 bölgede yüz yüze gerçekleştirilen buluşmaların yanında, 6 topluluk da çevrim içi olarak tüm Türkiye’den öğretmenlerin katılımıyla bir araya geliyor.

Öğretmen Toplulukları programı kapsamında bir araya gelen öğretmenler, sorunlarına hep birlikte çözüm buluyor

Öğretmenler, her ay düzenlenen buluşmalarda ihtiyaçları olan konularda hem uzmanlardan eğitim alıyor hem de birbirleriyle deneyimlerini paylaşıyor. Buluşmalarda sorunlarını da dile getiren köy öğretmenleri, bu sorunlara hep birlikte çözüm buluyor. 

Muş Varto’dan bir öğretmen buluşmaların kendisi için önemini şu sözlerle ifade ediyor: “Anlamak, anlatmak ve düşündükçe öğrenmek yol alabildiğimizi hissettiriyor. En keyiflisi de çocuklar için o yolda ilerlemek ve bunu meslektaşlarımızla birlikte yapabilmek. Çünkü bizi, bizim gibi olan anlıyor düşüncesi hayatımızdaki zorlukları çözülebilir hissettiriyor. Mesleki anlamda da daha güçlü hissediyoruz.” 

Şanlıurfa Harran’dan programa katılan bir öğretmenin sözleri de buluşmaların etkisini ortaya koyuyor: “Anlatılan her şeyin mantık çerçevesinde temellendirilmesi, daha önce deneyimlenmiş yöntemlerle harmanlanması, sonrasında bizim de birebir etkinliğe dahil olmamız eğitimi daha canlı ve aktif hale getiriyor.”

KODA Öğretmen Toplulukları önümüzdeki aylarda da bir araya gelmeye devam edecek. 

Eğer siz de köy öğretmeniyseniz veya tanıdığınız köy öğretmenleri varsa KODA ekibine bilgi@kodegisim.org adresi üzerinden ulaşabilir, yapılan çalışmaları kodegisim.org internet sitesinden ve @kodegisim sosyal medya sayfasından takip edebilirsiniz.

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ (KODA) HAKKINDA:

Türkiye'de her 10 çocuktan biri köyde yaşıyor ve bu çocuklar nitelikli eğitime ulaşmakta zorlanıyor. KODA olarak temel amacımız; köyde yetişen bir çocuğun eğitim yolculuğunu iyileştirmek. Bunu yapmanın en sürdürülebilir yolu ise köydeki çocuğun eğitim ekosisteminde bulunan yetişkinleri (köy öğretmenleri, aileler, köydeki gençler) güçlendirmek. 2016 yılından bu yana bin 600'den fazla öğretmen ve öğretmen adayını güçlendirerek 25 binden fazla çocuğun daha iyi bir eğitim almasını sağladık. Köy öğretmenleri için eğitimler düzenledik, topluluklar oluşturduk, öğretmen adaylarına uygulamalı eğitim fırsatları sağladık. Hazırladığımız kaynak kitapların köy öğretmenlerine yaygınlaştırılmasını ve birleştirilmiş sınıflı köy öğretmenlerine yönelik eğitici eğitimlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü iş birliğinde sürdürdük. Bir yandan da anne-baba eğitimleri, okul sonrası destekleyici programlar ve kırsaldaki koşullara uygun ders içerikleri geliştiriyoruz. 3 binden fazla köy muhtarına ulaşarak oluşturduğumuz bir COVID-19 Bilgi İletişim Ağı Projemizi tamamladık. Hedefimiz köylerde okuyan her bir çocuğa ulaşmak!  

Son Güncelleme: 07.02.2022 09:57
Anahtar Kelimeler:
Köy öğretmenleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSMEK katılımcılarının üçte ikisi üniversite mezunu
İSMEK katılımcılarının üçte ikisi üniversite mezunu
Yerli eğitim platformu başarısını dünyaya taşıdı
Yerli eğitim platformu başarısını dünyaya taşıdı
İstanbul'da okullar yarı yıl tatiline erken girdi
İstanbul'da okullar yarı yıl tatiline erken girdi
Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi
Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi
FED Kararını vermiş, zamanı belirlenmemiş
FED Kararını vermiş, zamanı belirlenmemiş
Kabataş Erkek Lisesi'nde çirkin saldırıya kimler sessiz kaldı
Kabataş Erkek Lisesi'nde çirkin saldırıya kimler sessiz kaldı
Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021 Sonuçları Açıklandı
Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021 Sonuçları Açıklandı
Okullarda yarı tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Okullarda yarı tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil
Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim