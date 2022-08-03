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KPSS skandalı 2022 | Sorular internette satıldı iddiası

KPSS’de çıkan bazı soruların bir yayınevinde çıkmasının ardından CHP Milletvekili Alpay Antmen soruların bin dolara internetten satıldığı iddialarını Meclis’e taşıdı. 

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:31
KPSS skandalı 2022 | Sorular internette satıldı iddiası

KPSS skandalı 2022 | Sorular internette satıldı iddiası

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) şaibe iddiaları gündeme gelmiş, çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığında yer alan sorularla aynı olduğu iddia edilmişti.

ÖSYM, iddiaların "asılsız" olduğuna yönelik açıklamada bulunurken, 3 Ağustos tarihli resmi gazetede Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

'BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SATILDIĞI DOĞRU MUDUR?'

İddiayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan CHP Milletvekili Alpay Antmen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e konuya dair soru önergesi yöneltti. Antmen, Özer'e “2022 KPSS sorularının derin, karanlık internette 1000 dolar karşılığında satıldığı doğru mudur? Doğruysa şu ana kadar kaç kişinin bu soruları satın aldığı belirlenmiştir? Konuyla ilgili bir araştırma yapılacak mıdır?” diye sordu.

Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

KPSS 2022 sorularının bir yayınevi ve hazırlık kursuna daha önceden verildiği iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu konu hakkında soruşturma ne zaman başlatılacaktır? Milyonlarca insanın hayatını etkileyecek olan ve 2010’da FETÖ eliyle çalınmış KPSS soruları skandalının aynısı olan bu durumda bakanlık olarak ne yapacaksınız?

Soruları servis edenler kimlerdir? Bu kişiler hakkında soruşturma, idari ve hukuki süreç başlatılmış mıdır? Bu soruların güvenliği neden sağlanamamıştır?

Şu ana kadar bahsi geçen yayınevi ve hazırlık kurslarının sorularından kaçı 2022 KPSS soruları ile aynıdır? Kaçı ise benzer sorulardır?

2022 KPSS sorularının derin, karanlık internette sınavdan 1 ay önce 1000 Dolar karşılığında satıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa şu ana kadar kaç kişinin bu soruları satın aldığı belirlenmiştir? Konuyla ilgili bir araştırma yapılacak mıdır?

Başka herhangi bir yayınevi, kurs ve internet sitesinde KPSS sorularının aynıları veya benzerlerine rastlanmış mıdır? Varsa bunlar hangileridir? Konuyla ilgili detaylı bir araştırma ve tarama yapılmakta mıdır?

'SINAVIN YENİLENMESİ DURUMU SÖZ KONUSU MUDUR?'

CHP Milletvekili Orhan Sümer de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi vermişti.

Sümer, Özer'in yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

KPSS 2022 Sınav sorularının bir dershane grubuna daha önceden servis edildiği iddiaları doğru mudur?

KPSS Sınav sorularını hazırlayan ekipte kim ve hangi gruplar vardır?

2022 KPSS Sınav sorularının adı geçen dershaneden başka bir dershane grubunda da rastlanmış mıdır?

KPSS sınav sorularının bir dershane grubunun deneme sınavlarıyla bire bir aynısının sorulması ile ilgili Bakanlığınızca başlatılan bir araştırma var mıdır?

Milyonlarca vatandaşın girdiği KPSS Sınavının güvenilirliği zedelendiği göz önüne alınırsa sınavın yenilenmesi durumu söz konusu mudur?

Anahtar Kelimeler:
KPSSKPSS Soruları
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