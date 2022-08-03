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KPSS soru hırsızlığı Skandalı | Sınavlar iptal edilecek mi?

Yüz binlerce gencin hayatını karartan ÖSYM soru hırsızlığı tekrar yaşanıyor. Şaibeli yöneticiler açıklama yapmıyor. DDK incelemesi başladı. KPSS iptal edilecek mi?

03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:33
KPSS soru hırsızlığı Skandalı | Sınavlar iptal edilecek mi?

KPSS soru hırsızlığı Skandalı | Sınavlar iptal edilecek mi?



Türkiye'de milyonlarca gencin hayatını karartan ÖSYM'deki soru hırsızlığının bir benzeri yeniden yaşandı. ÖSYM Başkanı görevden alındı. Sızıntı mı? Liyakatsız kişilernin beceriksizliği mi? Yoksa sorular mı çalındı? Tam olarak bilinmiyor. Gerçekler Devlet Denetleme Kurulu müfettişlerinin yapacağı inceleme ile ortaya çıkacak. Peki inceleme sonuçları açıklanacak mı? KPSS iptal edilecek mi? 

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı 'KPSS’de problem var' diyerek açıkladı: 'Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidecek'
Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı, müfettişlerin bugün ÖSYM'ye gideceğini açıkladı.


Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanırken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da "KPSS'de ikinci FETÖ skandalı" ile etiket açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrenciler ve sendikacılar soruların daha önce özel bir kurumun YouTube sayfasından paylaşıldığını, hatta WhatsApp gruplarından dağıtıldığını iddia etti.

ÖSYM YALANLADI

İddia ÖSYM tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

''PROBLEMLİ BİR DURUM VAR GÖZÜKÜYOR''

Haber kanalı NTV'de yer alan habere göre, Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini duyurdu. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi. 

2022 KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?

İddialara konu olan soru sayısının 20-30 olarak belirtiliyor. 

İhtimaller arasında yer alan soru iptali durumunda KPSS puanlarını oldukça fazla etkileneceğini, bu yüzden de sınavın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir olasılık olduğu söyleniyor. 

İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alınmıştı.

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