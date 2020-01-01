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Kuaförlük internete taşındı, online saç kesim kursları başladı

Saçı sanatçısının yeteneğiyle güzelleşen, kişiye özel bir sanat eseri olarak gören Sinan Ergün, kadın ve erkek kesimlerinde hayal gücünün sınırlarını keşfediyor.

01 Ocak 2020 Çarşamba 17:39
Kuaförlük internete taşındı, online saç kesim kursları başladı

Kuaförlük internete taşındı, online saç kesim kursları başladı


Saçı, ancak sanatçının yeteneğiyle güzelliği ortaya çıkan, kişiye özel bir sanat eseri olarak gören Sinan Ergün, kadın ve erkek kesimlerinde hayal gücünün sınırlarını keşfediyor.


Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk online kuaförlük kursunu başlatan Sinan Ergün, ilk eğitim programını Udemy adlı online eğitim sitesinden Kadın saçı üzerine “Profesyonel Saç Kesim Teknikleri - Uzayan Katlı & Graduasyon” adı altında yayınlamıştı. Şimdi ise erkek saç kesimi ile ilgili ikinci kursunu yayınlayan Ergün, uluslararası alanda tanınan bir eğitmen. Türkiye’de bir ilk olan kurs online olarak saç kesiminin detaylarını 19 yıllık bir eğitmenin titizliğiyle ile internet kullanıcılarına ulaştırıyor.

Bugüne kadar 3000 ‘den fazla kuaföre eğitim veren Sinan Ergün aynı zamanda Uluslararası bir kuaför eğitmenliği firması olan Pivot Point’in Türkiye koordinatörü. Ergün, profesyonel eğitimleri online ortama taşıma yolunda ilk adımı atmış görünüyor.

İlk kursta 2 saate yakın kuaförlüğün hem teorik hem de pratik yönlerinde bilgilendiren Sinan Ergün, Türkiye’de kuaförler arasında adından sıkça söz ettiren bir isim. Saçı, sanatçısının yeteneğiyle güzelleşen, kişiye özel bir sanat eseri olarak gören Sinan Ergün, kadın ve erkek kesimlerinde hayal gücünün sınırlarını keşfediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuaförlük KursuOnline Kuaför
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