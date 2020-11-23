Kuantum Yolculuğu'na geri sayım başladı



Kanaat önderlerinin, teknoloji ve bilişim sektörü paydaşlarının, akademisyenlerin, iş ve kamu dünyası yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, Dell Technologies ve SAP ana sponsorluğunda düzenlenecek zirve, online kayıtların da yapıldığı www.bilisimzirvesi20.com adresinden izlenebilecek. Bilişim Zirvesi’nin açılış programında; ilgili bakanlıklar ve kurulların katılımlarının yanı sıra dünyadan konusunun uzmanı birçok isim de yer alacak.

Geleceği şekillendirecek teknolojilerin ve bilişim dünyasının en öncü konularının ele alındığı Bilişim Zirvesi, 20. yılında, pandemi nedeniyle ilk defa kapılarını dijital olarak açmaya hazırlanıyor. Zirvede bu yıl; bilim çevrelerinin hararetli tartışmalarına yol açan, ülkelerin rekabette yeni bir güç olarak hazırlıklarını sürdürdükleri, gelecek 30 yıla şekil verecek olan “Kuantum Teknolojisi’nin iş ekosisteminden mimariye, veri analizinden ticarete kadar birçok alana etkisi gündeme taşınacak.

Konuşmacıları, zengin programı ve içeriğiyle dikkat çeken Bilişim Zirvesi’20’de; Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Cem Say “Kuantum Bilgisayarları Neyi Değiştirecek?”, Kanada Wilfrid Laurier Üniversitesi Fizik ve Bilgisayar Bilimleri Profesörü, Kuantum Fizikçisi, TED konuşmacısı Dr. Shohini Ghose “Kuantum Devrimi”, Dell Technologies EMEA CTO’su Marc O’Regan ise “Kuantum Çağı için Ölçeklenebilir Mimari” başlıklı konuşmaları ile açılış programında katılımcılar ile buluşacak.

Özel sektör de Kuantum Yolcuğu’nda

Ayrıca Bilişim Zirvesi’20’nin açılış programında;konuşmaları ile yer alacak.

25 Kasım Çarşamba günü saat 09:30’da BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe’nin açılış konuşması ve 2021 yılının temasını açıklaması ile başlayacak olan Bilişim Zirvesi, özel sektörden birçok ismi de açılış programında ağırlıyor olacak. Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir “Kuantum Yolunda Dijital Dönüşüm”, Fortinet Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkmenistan Bölge Direktörü Arzu Akkaya “Dijital Yeniliklerin Güvenliğinde Kuantum Sıçrama Nasıl Gerçekleşir?”, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan "Yeni’den Başlamaya Hazır mısınız?”, Papara CEO’su Ahmet Faruk Karslı “Fintech: 2020 ve Sonrası”, Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar “Kuantum Çağında Ticaret” ve SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan “Kuantum ve Büyük Veri Analizinde Devrim” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecek, özel sektörün Kauntum Yolculuğu’nu ve öngörülerini aktaracaklar.

Kayıt İçin Son 2 Gün

Bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenlenecek olan zirve, herkesin katılımına açık, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Online kayıtların www.bilisimzirvesi20.com adresinden yapılacağı zirve yine bu adres üzerinden, fiziksel bir etkinliği aratmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Bilişim Zirvesi’20’de; sunulacak olan 3D deneyimi kapsamında, firmaların stantlarının sanal ortamda ziyaret edilebilecek, networking alanlarında anlık sohbetler gerçekleştirilebilecek.

Bireylerin, şirketlerin ve ülkelerin olmazsa olmazı haline gelen teknoloji ve bilişimin vizyon, strateji ve yol haritasının belirlenmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi için her yıl yeni, yeniden ele alınarak en geniş ve zengin içerikli etkinliği olan Bilişim Zirvesi’20; kuantum teknolojileri ile fintech, dijital dönüşüm, büyük veri ve dijital güvenlik gibi birçok farklı konuyu da masaya yatırılacak.

25 Kasım Çarşamba günü, açılış programıyla başlayacak zirve zengin bir programla tüm gün sürecek. Bilişim Zirvesi’20’de, açılış programı sonrasında 5 farklı salonda gerçekleşecek oturumlarda; ‘Yeni Nesil Nesnelerin İnterneti’, ‘Bulutta İleri Teknolojiler’, ‘Dijital Dönüşüm Süreklilik’, ‘Sınırsız, Sonsuz ve Büyük Veri’, ‘Kurumsal Dönüşüm Yönetim’, ‘Yönetilen Hizmetler’, ‘Finans, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri’, ‘Bilişim Sektörü Bilir’ ve ICANN ile Dijital Dünyanın Güvenliği’ başlıklı konular ele alınacak.

Dell Technologies ve SAP ana sponsorluğunda düzenlenecek Bilişim Zirvesi’nin Premium sponsorları arasında Fortinet, ICANN, Papara, Trendyol ve Turkcell yer alıyor.

“Teknoloji Kaptanları Ödülleri” sahiplerini bekliyor

Şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamalar ile bu projeleri hayata geçiren ‘Teknoloji Kaptanları’nın farklı kategorilerde ödüllendirildiği “Teknoloji Kaptanları Ödülleri” ise, zirve oturumlarının tamamlanmasının ardından 25 Kasım günü saat 18:00’de gerçekleştirilecek.

Teknoloji Kaptanları Ödülleri bu yıl, Dijital Dönüşüm Projesi, İnovasyon Projesi, Maliyet İyileştirme Projesi, Müşteri ile Etkileşim Projesi, Operasyonel Yetkinlik Projesi ve Sosyal Sorumluluk Projesi kategorilerinde verilirken, en büyük ödül olan “YILIN TEKNOLOJİ KAPTANI” ödülü de törende sahibini bulacak.