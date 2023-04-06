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Kutes, Tekirdağlı gençlere burs ve staj imkanı veriyor

Kutes ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki eğitim için iş birliği protokolü imzaladı

06 Nisan 2023 Perşembe 11:21
Kutes, Tekirdağlı gençlere burs ve staj imkanı veriyor

Kutes, Tekirdağlı gençlere burs ve staj imkanı veriyor

Kutes ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ’daki lise öğrencilerinin üst öğrenime ve iş hayatına geçiş süreçlerini desteklemek için mesleki eğitim iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında fabrika gezileri, burs ve staj imkanı, mezuniyet sonrası istihdam fırsatı başta olmak üzere öğrenciler için birçok fırsat sunulacak.

30 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin önde gelen döküm markası Kutes ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, lise düzeyindeki eğitim faaliyetleri kapsamında nitelikli insan gücü yetiştirmek, ülkemizin ve Tekirdağ’ın beşeri sermayesine katkıda bulunmak, öğrencilerin üst öğrenime ve iş hayatına geçiş süreçlerine rehberlik edecek çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. 
İmza törenine; Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu Ahi Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Bilir,  Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yetkin Özer katıldı.

İş birliği kapsamında Tekirdağ’daki okullar tarafından Kutes’in Çorlu’daki fabrikalarına teknik ve inceleme gezileri yapılacak, alan öğretmenlerine işbaşı eğitimleri düzenlenecek ve öğrencilere işbaşı mesleki eğitim ve staj imkanı sağlanacak. Alan atölye ve laboratuvarları, Kutes tarafından imkanlar ölçüsünde yeni teknolojilere dayalı olarak yenilenirken, öğrencilerin mesleki becerilerine katkı sağlamak amacıyla okullarda Kutes’e ait bazı ürünlerin döner sermaye işletmesinde üretimi gerçekleştirilecek. Kutes, alanında başarı sağlamış öğrencilere burs ve mezuniyet sonrası istihdam imkanı sunacak. Aynı zamanda, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve sektörün tanıtılması için toplantı, seminer, konferans, yarışma gibi farkındalık faaliyetleri ve okullarda kariyer günlerinin düzenlenmesi de hedefleniyor.

Ülkemizin geleceği olan çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği sağlamayı öncelik olarak gördüklerini belirten Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, "Kutes olarak ülkemize ve toplumumuza en fazla değer sağlayan şirket olmak için çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda geleceğimizin güvencesi çocuklarımız ve gençlerimize destek oluyor, onlar için imkanlar yaratıyoruz. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında da Tekirdağ ilimizdeki çocuklarımızın mesleki gelişimlerine katkıda bulunacağız. Yakın zamanda üniversite öğrencilerini burs ile desteklemek için Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde Mehmet Bekir Kutmangil Burs Fonu’nu hayata geçirdik. Trakya Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız protokol ile de Çorlu'daki gençlerimize nitelikli iş sahibi olma imkanı sunduk. Önümüzdeki dönemde de çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
KutesTekirdağ
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