

Öğrencilerin KYK borcunun silinmesi için İYİ Parti'den önerge



Üniversite eğitimi sırasında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan milyonlarca gencin borcu kabus haline gelen borç için TBMM'de ilk adım atıldı.

Binlerce gencin maaşına evine gelen haciz işleminin ardından İYİ Parti, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi hazırlayarak TBMM'ye sundu. CHP Milletvekili Levent Gök, KYK borcu yüzünden 280 bin gencin evine haciz geldiğini duyurdu.

5 MİLYON GENCİN BORCU VAR



KYK borçları silinecek mi? KYK kredi burs borçları ne zaman silinecek? Soruları çığ gibi büyüyor. Üniversite eğitimleri boyunca kredili burs alan öğrenciler mezun olmalarının ardından aldıkları bursları yapılan ödeme planına geri ödüyor. Öte yandan KYK borçlarını ödemeyen öğrenci sayısı ise 5 milyona ulaşmış durumda. KYK borçları Meclis'e taşındı. İşte, KYK burs borçlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına yaz aylarında iletilmişti. Meclisin açılması ile birlikte bu kanun teklifinin görüşülmesi beklentisi, KYK borçlarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak henüz bu kanun teklifi ile ilgili Melis'te somut bir adım atılmış değil.

KYK BORÇLARI İÇİN SORU ÖNERGESİ DE MECLİS'TE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkati çekti.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiğini belirten CHP’li Gök “KYK borçlarının doğru bir yapılandırılma ile ödenebilir hale getirilmesi ve ekonomik kriz şartlarında ayakta kalmaya çalışan yeni mezunların banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılması beklenmektedir” dedi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Gök, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi. Ancak henüz bu soru önergesine de bir cevap verilmedi.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR:

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.



Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.