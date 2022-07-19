KYK kredi faizleri kafaları karıştırdı

KYK kredilerinde ana para ve faiz karmaşası yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenci kredi faizlerinin silineceği ve sadece anaparanın ödeneceğini açıklamasının ardından bazı öğrenciler ana para miktarının da yükseldiğini e-devletteki hesaplarından görmüş oldular. Bu da akıllara faiz silinirken ana para miktarında da artışa mı gidildi sorusunu akıllara getirdi.