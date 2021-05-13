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LGS – YKS Sınavına kayıt olmak için son 2 gün

LGS – YKS sınavına girecek öğrencilere destek için 16 – 17 – 18 Mayıs tarihlerinde online düzenlenecek sınavlara başvuru için yarın süre doluyor. 

13 Mayıs 2021 Perşembe 22:39
LGS – YKS Sınavına kayıt olmak için son 2 gün

LGSYKS Sınavına kayıt olmak için son 2 gün



CHP’li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ortak kararıyla hayata geçirilen projeyle, sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek sağlanmış olunacak. YKS sınavı 16 – 17 Mayıs, LGS sınavı ise 18 Mayıs tarihinde yapılacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyeciliğin örneklerini pandemi sürecinde de ortaya koyuyor. Pandemi sebebiyle okullar kapatıldığı için sınavlara evlerinde hazırlanan öğrencilere İBB, online destek sunuyor.

-BELEDİYE BAŞKANLARI KARAR ALDI-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisi ve Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Mersin, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları’nın kararıyla hayata geçirilen proje ile 10 büyükşehirde online LGS-YKS sınavı düzenlenecek.

-15 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ YARIN DOLUYOR-

Sınava girmek isteyen öğrenciler, 28 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında, https://forms.ibb.gov.tr/egitim-mudurlugu-online-exam-basvuru/ adresi üzerinden kayıt olabilecekler. Kayıt olma işlemini başarı ile tamamlayan öğrencilere, sınav giriş bağlantısı ile kullanıcı adı ve şifre bilgileri e-posta ve sms aracılığı ile sınavdan 1 gün önce iletilecek.

-SINAV TAKVİMİ-

120 sorudan oluşan TYT (Temel Yeterlilik Testi) 16 Mayıs Pazar, 120’şer sorunun yer aldığı Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel kategorilerinin yer aldığı AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise 17 Mayıs Pazartesi yapılacak. Sözel 50, Sayısal 40 sorunu yer alacağı LGS’ye (Liselere Geçiş Sınavı) girecek öğrenciler de 18 Mayıs’ta sınav heyecanı yaşayacak.

-SONUÇLAR 3 GÜN SONRA-

Sınav heyecanı yaşayan öğrenciler sonuçlar için çok beklemeyecek. Sonuçlar, 2O Mayıs Perşembe günü öğrencilere e-mail ve sms üzerinden ilgili bağlantı paylaşılarak detaylı bir rapor halinde bildirilecek. Öğrenciler il ve Türkiye geneli sıralamalarını görebilecek ve aynı zamanda sınavda çıkan tüm soruların video çözümlerine ulaşabilecek. . Değerlendirme işlemleri MEB ve ÖSYM standartlarında 500 puan üzerinden hesaplanarak yapılacak. YKS puanlamasında Ortaöğretim Başarı Puanı dikkate alınmayacak.

-LGS SINAV SEANS VE SAATLERİ-

Seans

Seviye

Sınav Adı

Uygulama Tarihi

Online Başlangıç / Bitiş

Online Süre

1. seans

8. Sınıf

LGS -sözel

18.05.2021 Salı

09:00-10:30

90

8. Sınıf

LGS -sayısal

18.05.2021 Salı

11:00-12:35

95

2. seans

8. Sınıf

LGS -sözel

18.05.2021 Salı

13 :00-14:30

90

8. Sınıf

LGS -sayısal

18.05.2021 Salı

15:00-16:35

95

3. seans

8. Sınıf

LGS -sözel

18.05.2021 Salı

17:00-18.30

90

8. Sınıf

LGS -sayısal

18.05.2021 Salı

19:00-20.35

95


 -YKS SINAV SEANS VE SAATLERİ-

Seans

Seviye

Sınav Adı

Uygulama Tarihi

Online Başlangıç / Bitiş

Online Süre

1. seans

12. Sınıf+Mezun

YKS -TYT

16.05.2021 Pazar

09:00-12:15

195

12. Sınıf+Mezun

YKS -AYT

17.05.2021 Pazartesi

09:00-12:30

210

2. seans

12. Sınıf+Mezun

YKS -TYT

16.05.2021 Pazar

13:00-16:15

195

12. Sınıf+Mezun

YKS -AYT

17.05.2021 Pazartesi

13:00-16:30

210

3. seans

12. Sınıf+Mezun

YKS -TYT

16.05.2021 Pazar

17:00-20:15

195

12. Sınıf+Mezun

YKS -AYT

17.05.2021 Pazartesi

17:00-20:30

210

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LGSYKSİBBSınavSınav Takvimi
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