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Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış

Türkiye ayrımcılığın böylesini ilk kez gördü. Devletin okulunda, maaşını devletten alan bir öğretmen, CHP'li olduğunu düşündüğü çocukların notlarını kırdığını itiraf etti.

26 Kasım 2021 Cuma 13:21
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış

Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış


Siyasi ayrımcılık toplumun değişik kesimlerinde hızla yayılıyor. Ayrımcılığı önlemesi gereken eğitim kurumlarında ise, politik görüşlerini sonuna kadar gizlemesi gereken öğretmenler not silahını kullanarak çocukların istikbali ile oynuyor. 

Trabzon'de Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Osman Bayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li olduğunu öne sürdüğü öğrencilerini hedef aldı.

Bayrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı destek paylaşımında CHP'li öğrencilerini hedef alarak, "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" dedi ve '#YanındayızErdoğan', '#İyikivarsınErdoğan' etiketlerini kullandı.


Tepkilerin ardından paylaştığı mesajı silen Bayrak'a ilk tepki CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalioğlu'ndan geldi.

Yerel Haberlobi isimli gazetenin haberine göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan Hacısalioğlu, "Bu Tweet'i attıktan sonra sildiği söylenen eğer iddialar doğruysa kendisine öğretmen bile diyemeyeceğim bu şahıs hakkında Sayın İl Milli Eğitim Müdürü'nü göreve davet ediyorum" dedi.

Hacısalioğlu, şu soruları yöneltti:
"Bu kişi evlatlarımıza eğitim vermek için mi yoksa fişlemek için mi kadrodadır?
Söylendiği üzere kendisiyle aynı görüşte olmayan öğrencilerin notu kırılmış mıdır?

Eğer notları kırılmışsa sınav notları için yeniden değerlendirme yapacak mısınız?
Bu kişi evlatlarımıza eğitim vermek için mi yoksa fişlemek için mi kadrodadır?
Söyledigi üzere kendisiyle aynı siyasi görüşte olmayan öğrencilerin notu kırılmış mıdır?
Eğer notları kırılmışsa sınav notları için yeniden değerlendirme yapacak mısınız?
Asli görevini unutup siyaset peşinde koşan bu kişi hakkında idari soruşturma açacak mısınız?"

Son Güncelleme: 28.11.2021 06:35
Anahtar Kelimeler:
Chpli öğrencilerAkpli öğretmen
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