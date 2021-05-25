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Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Durak Kütüphane

LGS ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, ihtiyaç duydukları yardımcı ders ve test kitaplarını Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi önüne yerleştirilen “Lions Durak Kütüphanesi”nden ücretsiz olarak alabilecekler. 

25 Mayıs 2021 Salı 22:46
Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Durak Kütüphane

Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Durak Kütüphane

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları yardımcı ders ve test kitaplarını Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi önüne yerleştirilen “Lions Durak Kütüphanesi”nden ücretsiz olarak alabilecekler. 

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile gerçekleşen projenin açılışı, Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, Oku-Yaz komite başkanı Zerrin Tever ve Lions Kulüpleri üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Lions Kulüpleri’nin öğrenciler için açtığı 9’uncu “Durak Kütüphanesi”ne coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Mimar Kazım Koç’un adı verildi. Durak kütüphanede 200 adet LGS ve Üniversite Hazırlık kitapları yer alıyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne başvurarak ücretsiz olarak yararlanabilirler. Durak Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Etkinliklerimizi pandemi nedeniyle daha kontrollü ve daha sınırlı yapmak zorunda kaldık. Umarım bu hastalıktan bir an önce kurtulup, seneye daha büyük etkinliklerimiz olur birlikte. Durak Kütüphanesi’ni Eylül’den sonra etüt merkezlerimize de yerleştirebiliriz.” dedi.


 

Son Güncelleme: 25.05.2021 23:45
Anahtar Kelimeler:
Durak Kütüphane
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