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Maltepe Belediyesi beslenme çantası dağıttı, okul müdürleri toplattı

AKP'nin ilk okul temsilcisi gibi davranan okul müdürleri, Maltepe Belediyesi'nin dağıttığı beslenme çantalarını çocukların elinden zorla aldı

05 Aralık 2023 Salı 10:58
Maltepe Belediyesi beslenme çantası dağıttı, okul müdürleri toplattı






Maltepe Belediyesi beslenme çantası dağıttı, okul müdürleri toplattı

Gıda enflasyonunun tavan yaptığı Türkiye'de, çocuklarına yeterli kahvaltı imkanı sunamayan ailelere belediyeler beslenme çantası desteği vermeye başlayınca, okul müdürleri harekete geçti. Maltepe'de yaşanan utanç verici olaya adı karışan 7 ilk okul müdürü, belediyenin uzman gıda mühendisleri tarafından özenle hazırladığı beslenme çantası okul müdürlerinin partizanca engeliyle karşılaşıldı. 

Dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye’de artışını sürdürüyor. Son bir yılda İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 80 artarken gıda fiyatları ortalama yüzde 72 yükseldi. Yoksul kesimin maruz kaldığı enflasyon daha da yüksek; DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre, en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 105,5 oranını buldu. Bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor. Gıda enflasyonu çocukların beslenme çantasını vurdu. Temel gıda ile dolan beslenme çantasının maliyeti bir yılda yüzde 200 arttı.

Milyonlarca çocuğun kronik yetersiz beslenme ile karşı karşıya kaldığı Türkiye’de ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle okullarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir öğün ücretsiz yemek verilmesi beklenirken, anaokullarındaki ücretsiz yemek uygulaması da, depremden etkilenen kentler hariç kaldırıldı.


“BUNLAR ZEHİRLİ” DENİLEREK GIDA PAKETLERİ TOPLANIYOR

Bunun üzerine Maltepe Belediyesi, büyüme çağındaki çocuklara destek olmak için ilçedeki 7 ilkokulda pilot çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, 1000 öğrenciye gıda desteği sunuluyor. Gıda mühendisleri tarafından dikkatle hazırlanan gıda paketleri sabahları okul önlerinde öğrencilere teslim ediliyor. Ancak son günlerde, okul müdürlerinin “Bunlar zehirli” diyerek paketleri çocukların ellerinden aldıkları ortaya çıktı.

ALİ KILIÇ: “BİZE DEĞİL, ÇOCUKLARA KÖTÜLÜK”

“Maltepe Belediyesi olarak biz çocuklarımıza destek olduğumuzda bizi engellemeye çalışmaları bize değil, çocuklarımıza yapılmış büyük bir kötülüktür” diyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yetkililere şöyle seslendi: “Bu yapılan, çocuklarımıza reva mıdır? Bırakın, vazifemizi yapalım. Hatta çocuklarımızın aç kalmaması için hemen bir araya gelelim, dayanışma içinde olalım. Bu çağrımın vicdan sahibi yetkililere ulaşacağını temenni ediyorum.”

Son Güncelleme: 05.12.2023 11:17
Anahtar Kelimeler:
Maltepe Belediyesi
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