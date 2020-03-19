Marshall’dan çocuklara renk önerileri

“Renklendir Hayatı” sloganıyla hayatımıza renk katmaya devam eden Marshall’ın renk tasarımcıları ekibi, evlerde olduğumuz bugünlerde çocukların renklerle nasıl vakit geçirebileceğini anlattı. Renklerin çocuklar üzerindeki etkilerini, “renkler ışığın ürettiği enerji ile vücut fonksiyonlarını, zihni ve duyguları etkiler” diyerek açıklayan uzmanlar yapılan çalışmaların renklerin beyin gelişimine, yaratıcılığa, verimliliğe ve öğrenmeye faydasını kuvvetli bir şekilde gösterdiğini kaydediyorlar.

Özellikle zamanın çoğunu evlerde geçirdiğimiz bu günlerde çocuklarla yapılacak küçük boyama aktivitelerinin çocuk gelişimine olumlu etkilerine dikkat çeken uzmanlar renkler ve etkilerini şu şekilde sıralıyorlar;

Kırmızı

Şiddetli bir uyarıcı olan kırmızı renk enerjinin, bir yansımasıdır. Aynı zamanda iştah açıcı bir renk olan kırmızı çocuklarımızın yaratıcılığını perçinleyecektir.

Sarı

Sarı renk, çocuğunuzun huzurlu enerjik ve sevdiği şeylere bağlı olduğunu temsil eder. Sarı, mutluluğun, neşenin anahtarıdır. Özellikle çocuğunuza ilham vermek konusunda sarı en iyi dostunuz olacaktır.

Mavi

Güven duygusunu temsil eden mavi çocuğunuzun sakin bir ruh halinde olmasına yardımcı olacaktır. Mavi renk ile çocuklarınızın duygularını kontrol etmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yeşil

Yeşil sağlığı temsil eder. Dolayısıyla resimlerinde ağırlıklı olarak bu rengi kullanan çocukların özgüvenli, yaşıtlarına göre daha olgun tavırlar sergileyen ve duygularını kontrol edebilen çocuklar oldukları söylenebilinir.

Marshall renk uzmanları resim çizme aktivitelerinin ve renklerin çeşitli kullanımlarının hem çocuklara hem de yetişkinlere farklı dünyalar açacağını vurguluyorlar.

Yeni bebek sahibi olacaklara Marshall’dan bebeklere özel renk önerileri

Evin kısa bir süre içinde bebeğin tüm dünyası haline geldiğini belirten Marshall renk uzmanları bu noktada odanın genel hatlarını oluşturan renklerden, detaylara kadar tüm seçimlerin önemli olduğunu vurguluyorlar.

Özellikle ilk aylarda bebekler sadece kontrast renkleri seçebildikleri için özellikle oyuncak seçimlerinde zıt renklerin seçilmesi öneriliyor. 5’inci aydan itibaren pastel renkleri ayırt edebilen bebekler için pastel renklerden oluşan oyuncaklar, oda kombinasyonları onların pastel renkleri öğrenmesine yardımcı oluyor. Bu bağlamda seçimlerin pastel renklerle değiştirilmesi öneriliyor.

Bebeklerinizin odasında yapacağınız birkaç küçük renk farkı büyük değişimleri sağlayabiliyor;

Turkuaz

Bebek odalarında sonsuz bir çevre algısı yaratmak için Turkuaz güzel bir tercih olacaktır. Yeşilin bu canlı tonu üzerine yerleştireceğiniz beyaz bulut gibi dekoratif tekniklerle doğayı bebeğinizin odasına taşımınızı sağlayacaktır.

Koyu Mavi

Bebeğinizin odasının sadece tavanını boyayarak büyük farklılıklar yaratabilirsiniz. Koyu mavi tavana yerleştireceğiniz yıldız figürleriyle bebeğiniz gök yüzünün güzelliklerini odasında görebilir.

Lavanta

Yatak odanızın kendinize ait kısmını vanilya çiçeği gibi sıcak renklerle boyarken bebeğiniz için ayırdığınız bölümü lavanta rengine boyayarak bebeğinizin çok daha sakin bir bebeklik dönemi geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Pembe

Eğer bebek odanız küçükse odanın bir duvarında Pembe diğer duvarında açık renkler tercih ederek odayı daha ferah ve geniş gösterebilirsiniz.

Bebek odasını zamandan bağımsız tasarlamak elinizde

Bebek odalarının kısa bir süre sonra çocuk odasına dönüşmesi nedeniyle oda tasarımında zamanın hızlı değişimine uygun dekorasyon tercihleri olması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu bağlamda seçilecek renkler de ileride odaya ekleyeceğiniz mobilyaların seçimine doğrudan etki ediyor.

Açık Bej Tonları

Bebek odasının duvarları için açık bej renklerini tercih etmek ileride odaya alacğaınız mobilyalarda size özgürlük sağlayacaktır. Birçok renkle uyumlu olan Beyaz’a yakın bu renk ile yaratıcılığınızı istediğiniz şekilde ifade edebilirsiniz.

Yeşil

Fıstık yeşili gibi çok yönlü yeşil tonları da zamanı yenmenizi sağlayarak bebeğinizin konsantrasyonunu artıracak ve onun iyi uyumasını sağlayacaktır.