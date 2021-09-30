Matematik Dersinde Nasıl Daha Başarılı Olursunuz?

Birçok derse kıyasla daha karmaşık bir yapıya sahip olan matematik dersi özellikle 5. sınıftan itibaren yeni bir seviyeye geçer. Bu yıldan sonra ders konuları arasında farklı başlıklar görebilir ve bunları öğrenmekte güçlük çekebilirsiniz. Baştan çalışmanızı sıkı tutmanız ilerleyen dönemlerin sizin için daha kolay geçmesini sağlayacaktır. 5. sınıf matematik dersinde ne kadar planlı ve programlı çalışırsanız 6. sınıf ve üstünde konuları anlamanız da o derece rahat olacaktır. Bunun için okuldaki çalışmanızın yanı sıra evdeki tekrarlarınızı da verimli hale getirmeli, bu amaçla güvenilir ve kaliteli kaynaklar seçmelisiniz.

Alacağınız kaynaklarda standartlıktan ziyade size ve güncel müfredata uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Örneğin 6. sınıf matematik kaynağı satın alırken bir sonraki sınıfa hazırlık niteliğinde olanları tercih edebilirsiniz. Benzer kaynakları 7. sınıf matematik kitapları için de bulabilirsiniz. Bunlar arasında hem soru bankası hem de konu anlatımı kitapları mevcuttur. Böylece size en uygun olanı online olarak sipariş verebilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Dersi için Öneriler

Dersin içeriğine baktığınızda 5. sınıf matematik konuları arasında doğal sayılar, geometrik cisimler, alan ölçme, kesirler, zaman ve uzunluk ölçme, veri işleme, ondalık gösterimler ve yüzdeler, geometri gibi konular göreceksiniz. Özellikle ilk ünite olan doğal sayılar diğer konuların temelini oluşturur Bu nedenle 5. sınıf matematik dersini çalışırken doğal sayılar konusunda eksik bırakmamaya ve bol soru çözmeye önem vermelisiniz. Bu amaçla motivasyon ve planlama kaynaklarından destek alabilirsiniz. Dilerseniz 4. sınıftan sonra 5. sınıf matematik hazırlık kitaplarını da tercih edebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik için Ne Yapmalı?

Eğer 6. sınıf matematik dersine nasıl çalışacağınız konusunda kararsızsanız önce konu eksiklerinizi tespit etmekle başlayabilirsiniz. Bir önceki yılın bir üst seviyesi olarak nitelendirebileceğiniz bu dönemde karşınıza yeni konu başlıkları olarak tam sayılar ve kesirler, açılar ve alan ölçme, cebirsel ifadeler, geometrik cisimler, çember, hacim ve sıvı ölçme gibi konular çıkacaktır. Bunlara ait 6. sınıf matematik konu anlatımlı bir kaynak seçerek çalışmalarınıza hız kazandırabilirsiniz.

7. Sınıf Matematik Dersinde Verim Nasıl Artırılır?

Ortaokulun en zor dönemlerinden biri olan ifade edilen 7. sınıf matematik, yeni konu ve bilgi kazanımlarıyla öğrencilerin ilgisini çeker. Bu döneme geldiğinizde rasyonel sayılar, oran orantı, üç boyutlu cisimler gibi farklı konular görebilirsiniz. Her bir konuda başarılı olabilmek için iyi dinlemeli ve en verimli şekilde bol soru çözmelisiniz. Tüm dönemler için ihtiyacınız olan hem eğlenceli hem de kaliteli kaynakları Tonguç Mağaza’dan satın alabilirsiniz.