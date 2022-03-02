Matematik seferberliğine Matematik Evi ile destek

Gazetecilerle bir araya gelerek eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız. Muhtemelen 9 Mart‘ta. Tarih konusunda TÜBİTAK’la da denk getirmeye çalışıyoruz. Matematik öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz… Öğrencilerimizin üreterek öğrenmelerini sağlayacağız" dedi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MATEMATİK EVİ EN GÜZEL ÖRNEK OLDU

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla seferberliğe desteğini belirtti.

MATEMATİĞİ GÜNLÜK HAYATA TAŞIDI

İstanbul’da bir ilk olarak hayata geçirilen Matematik Evi'nin görüntülerini paylaşan Deniz Köken, "Matematiği eğlendirerek ve yaşayarak öğretiyoruz. Matematik Evi'ne gelen çocuklarımız, gençlerimiz matematiği sevmeden gitmiyor. Sayın Bakanımızın sözlerini yürekten destekliyoruz" dedi.

Matematik Evi 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Herhangi bir yaş sınırlamasının olmadığı Matematik Evi’ne Sadece Eyüpsultanlılar değil İstanbul’un farklı ilçelerinin okullarından geliyor. Matematik Evi’nde öğrenciler günlük hayattaki matematiğin ilginç, eğlenceli taraflarını akıl ve zeka atölyelerinde deneyimleyerek keşfediyorlar.

“MATEMATİĞİ ÇOCUKLARA SEVDİREMEZSEK BİLİM ÇAĞINI KAÇIRIRIZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz Köken, "Endüstri 4.0 çağını yaşıyoruz, bilim ve yazılım çağı. Bunun da alt malzemesi matematik. Matematiği çocuklara sevdiremezsek bilim çağını kaçırırız. Asıl hedefimiz bilimin merkezi olan matematiği, Mimar Sinanların eserlerini ortaya koyarken nasıl yararlandığını, tıpta nasıl yararlanıldığı, musikide matematiğin ehemmiyeti nedir, hepsini Matematik Evinde görüyoruz. Burada Da Vinci’nin köprüsü'nün maketi de var" diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞTIRILMALI”

Matematiği sevmenin önemine değinen Deniz Köken, "Matematik Evi gibi projeleri ülkemizin her bir noktasına yapmamız gerekiyor. Biz ilçe belediyesi olarak bir Matematik Evi daha açacağız, ama İstanbul'da ve hatta Türkiye'de yaygınlaştırılması lazım" dedi.