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Meraklarını keşfeden gençler daha isabetli meslek seçimi yapıyor

Hisar Okulları 11. sınıf öğrencisi kent hayatında yaşama saygılı planlamaya ilişkin farkındalığını mimari bir tasarımla somutlaştırdı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 07:37
Meraklarını keşfeden gençler daha isabetli meslek seçimi yapıyor

Hisar Okulları öğrencileri Regent’s Üniversitesi yarışmalarından ödüllerle döndü

Lise öğrencilerinden uluslararası başarılar

Hisar Okulları lise öğrencileri Avrupa’nın en önemli tasarım okullarından Londra’daki Regent’s Üniversitesi’nin açtığı yarışmalarda ödülleri topladı. Öğrenciler Grafik Tasarım ve Multimedya kategorilerindeki birincilik ve finalistlik ödüllerinin yanı sıra, İç Mimari Tasarım yarışmasında da ikincilik ödülü elde ettiler. Regent’s Üniversitesi’nde düzenlenecek etkinliğe davet edilen öğrencilerin çalışmaları; üniversitede düzenlenecek sergide gösterilmeye değer görüldü. Bunun yanı sıra öğrenciler ve Hisar Okulları, grafik ve dijital tasarım alanında dünyaca ünlü yayınlara abonelik hakkı kazandı.

Meraklarını keşfedebilen gençler daha isabetli meslek seçimleri yapabiliyor

Yarışmada elde edilen başarılarla ilgili Hisar Okulları Lise Müdürü Gülçin Cırık Doğramacı: “Öğrencilerimize meraklarını ve yeteneklerini keşfedebilmeleri için uzun yıllardır seçmeli derslerde büyük bir çeşitlilik sunuyoruz. multimedyadan sinemaya, mekatronikten yapay zekaya, 47 farklı alanda seçmeli derslerimiz var. Okulumuzda geçirdikleri süre boyunca tüm öğrencilerimizi içlerindeki gizli potansiyeli ortaya çıkaracak ve kendilerini tanımalarını sağlayacak çok sayıda farklı kulüp ve ders dışı çalışmaya dâhil ediyoruz. Bu yolla gelecekteki mesleklerini seçmelerini kolaylaştırıyoruz. Merak ettikleri alanlarda üretebilen, kendilerini tanıma konusunda yol alan gençler daha isabetli seçimler yapabiliyor” dedi.

‘Kafes’ tasarımı ile finale kaldı

Hisar Okulları 11. sınıf öğrencisi kent hayatında yaşama saygılı planlamaya ilişkin farkındalığını mimari bir tasarımla somutlaştırdı. Öğrenci okul kampüsünün bulunduğu Göktürk’te doğadaki arı kovanlarından ilham alarak gerçekleştirdiği ‘Kafes’ tasarımıyla finale kaldı. Bu yıl “IN-BETWEEN SPACES” (Arada Kalmış Alanlar) teması ile düzenlenen uluslararası yarışmada katılımcılardan; kentin içinde bir kenara atılmış, işlevsizleşmiş mekânları yaşanacak, cazip alanlara dönüştürmeleri istendi. Binaların arasındaki koridora yerleştirilen ‘Kafes’ içine girenleri doğa ile buluştururken, onlara sosyalleşmek için de uygun bir alan sunuyor.

Grafik Tasarım ve Multimedya alanında başarılar

Grafik Tasarım alanında yarışmaya katılan Seçmeli Grafik Tasarım dersi öğrencileri, bu sene belirlenen “Cultural Capital 2025” (Kültür başkenti) teması kapsamında seçtikleri bir şehir ile ilgili dinamik bir kurumsal kimlik çalışması gerçekleştirdiler. Öğrenciler, seçtikleri şehrin özünü - mirasını, kültürünü, tarihini ve şehrin çeşitli seslerini yansıtan çalışmalarını Adobe Illustrator ve Adobe Photoshop programlarını kullanarak tamamladılar. Yarışma sonucunda, 11.sınıf öğrencilerinden biri birincilik ödülü alırken, diğeri ise finalist olmaya hak kazandı.

‘İstanbul’ temalı kısa film ödül getirdi

Kısa film kategorisinde Seçmeli Multimedya ve Animasyon dersi öğrencileri;bu senenin teması olan “My City” kapsamında yaşadıkları şehri, İstanbul’u anlatan ve onlar için “evin” ne anlama geldiğini yaratıcı bir ifadeyle yansıtan kısa filmleriyle yarışmaya katıldılar. Bu kategoride de 12. sınıftan bir öğrenci birincilik ödülünü alırken, 11. Sınıftan diğer bir öğrenci de finalist olmaya hak kazandı.

Son Güncelleme: 28.05.2020 08:15
Anahtar Kelimeler:
Hisar Okulları
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