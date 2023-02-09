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Mersin'de kız yurdu Suriyeli ve Afganlar tarafından işgal edildi

Mersin'de üniversite eğtimi gören kızların kaldığı KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu, Suriyeli ve Afgan sığınmacılar tarafından işgal görüntüleri aileleri harekete geçirdi

09 Şubat 2023 Perşembe 20:29
Mersin'de kız yurdu Suriyeli ve Afganlar tarafından işgal edildi

Mersin'de kız yurdu Suriyeli ve Afganlar tarafından işgal edildi



Türkiye yüzyılın afeti sonrası enkaz altından can kurtarmaya çalışırken, nereden getirildiği henüz tam olarak bilinmeyen yüzlerce Suriyeli Mersin'de Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Üniversiteli kız öğrencilerin çıkarıldığı yurtta yaşanan onlarca kargaşa görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. İnfiale neden olan olay hakkında yetkililer açıklama yapmadı. 

Kız öğrenci yurdunu adeta talan eden sığınmacılar, öğrencilere ait kilitli dolaplarını kırarak özel eşyalarını da yağmaladı. Yurt içinde rezil görüntüler sosyal medyada yayınlanınca yüzlerce Mersinli KYK yurdu önüne gelerek yetkililerle görüşmeye çalıştı. 

Türk öğrenciler "Kendi yurdumuzda Türk'e çadır bile vermeyenler, Suriyeli'ye kaldığımız yurdu veriyor, ben ne yapacağım nereye gideceğim' sözleri vicdanları sızlattı. Genç kız ailesinin deprem bölgesi Islahiye'de olduğunu söylediği videonun sonunda "Bu ülkede biz mülteci haline geldik, nereye gideceğim ben' diyerek adeta isyan etti.

Kız öğrencilerin odalarına giren bazı Suriyeli'lerin nargilesini bile yatağın başucuna koyduğu görüntüler ise tepkilere neden oldu.

Suriyeli iki grubun kendi arasında kavgaya girmesinin ardından bölgeye polis ekipleri geldi.

Yurdun girişinde ve asansörlere çok sayıda arapça uyarı notları konulması dikkat çekiyor.

Bu arada kız öğrencilerin ellerinde valizle yurttan çıkarılmasının ardından bir görevlinin Suriyeli sığıntılara arapça bir konuşma yaptığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
MersinKız YurduDeprem
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