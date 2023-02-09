Mersin'de kız yurdu Suriyeli ve Afganlar tarafından işgal edildi





Türkiye yüzyılın afeti sonrası enkaz altından can kurtarmaya çalışırken, nereden getirildiği henüz tam olarak bilinmeyen yüzlerce Suriyeli Mersin'de Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Üniversiteli kız öğrencilerin çıkarıldığı yurtta yaşanan onlarca kargaşa görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. İnfiale neden olan olay hakkında yetkililer açıklama yapmadı.

Mersin. Kız khk yurdu. Suriyeliler kızların dolaplarını kırıp taciz etmiş bana gelen habere göre. Umarım bu hengame başka bir şey içindir. Bu haber doğru mudur ? pic.twitter.com/lbqc6nUQDQ — ARKIN GELENBE (@arkin_gelenbe) February 9, 2023

Kız öğrenci yurdunu adeta talan eden sığınmacılar, öğrencilere ait kilitli dolaplarını kırarak özel eşyalarını da yağmaladı. Yurt içinde rezil görüntüler sosyal medyada yayınlanınca yüzlerce Mersinli KYK yurdu önüne gelerek yetkililerle görüşmeye çalıştı.

Mersin KYK Kız Öğrenci Yurdu

BU NEDİR? pic.twitter.com/gNlqRlyR2f — TTA Grup (@TTAgrup) February 9, 2023

Mersin Kyk Kız Yurdu.Depremzedeler için öğrencilerin çoğunu başka bloğa taşımışlar gelen Suriyeliler orayı yağmalamış öğrencilerin dolap kilitlerini kırıp eşyalarını almış Nargile getirmiş bu durumda nargile içiyorlar… PES. #mersinkyk #cokusdonemi #mersin pic.twitter.com/Wgw7Cf0ZoA — Who? (@who98408150) February 9, 2023

Türk öğrenciler "Kendi yurdumuzda Türk'e çadır bile vermeyenler, Suriyeli'ye kaldığımız yurdu veriyor, ben ne yapacağım nereye gideceğim' sözleri vicdanları sızlattı. Genç kız ailesinin deprem bölgesi Islahiye'de olduğunu söylediği videonun sonunda "Bu ülkede biz mülteci haline geldik, nereye gideceğim ben' diyerek adeta isyan etti.

Kız öğrencilerin odalarına giren bazı Suriyeli'lerin nargilesini bile yatağın başucuna koyduğu görüntüler ise tepkilere neden oldu.

Suriyeli iki grubun kendi arasında kavgaya girmesinin ardından bölgeye polis ekipleri geldi.

Yurdun girişinde ve asansörlere çok sayıda arapça uyarı notları konulması dikkat çekiyor.

Bu arada kız öğrencilerin ellerinde valizle yurttan çıkarılmasının ardından bir görevlinin Suriyeli sığıntılara arapça bir konuşma yaptığı görülüyor.