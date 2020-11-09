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Milli Ağaçlandırma Günü için fidanlar hazır

Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik 81 il ve 922 ilçede aynı anda yapılacak. 15 ülke ile anlık olmak üzere toplamda 30 ülkenin de katılacağı etkinliktik kapsamında ayrıca, yaklaşık 18 bin metrekarelik bir alan üzerine bitkilerle Türkiye Haritası oluşturulacak.

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:54
Milli Ağaçlandırma Günü için fidanlar hazır

Milli Ağaçlandırma Günü için fidanlar hazır

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklarını tamamlayan Orman Genel Müdürlüğü, 7 coğrafi bölgede yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde üretilen 83 milyon fidanın dağıtımına başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik 81 il ve 922 ilçede aynı anda yapılacak. 15 ülke ile anlık olmak üzere toplamda 30 ülkenin de katılacağı etkinliktik kapsamında ayrıca, yaklaşık 18 bin metrekarelik bir alan üzerine bitkilerle Türkiye Haritası oluşturulacak.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacı ile her yıl 11 Kasım günü saat 11.00’de düzenlenmesi kararı alınan “Milli Ağaçlandırma Günü” bu yıl da aynı tarihte yapılacak.

Türkiye’deki her bir birey için bir fidan dikilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda milli bir seferberliğe dönüşen organizasyonun ikincisi için OGM tüm hazırlıklarını tamamladı. Orman varlıklarını koruyan ve geliştirilmesi için çalışan OGM, 11 Kasım için 83 milyon bedelsiz fidanın dağıtımına başladı. Türkiye’deki 7 coğrafi bölgesinde yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü’ndeki toplam 3 bin 270 hektarlık alanda her yıl 500 milyon fidan üretimi yapan OGM, kamu kurum ve kuruluşları için bedelsiz, özel sektör ve şahıslar için de bedelli fidan satışı yapıyor.

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları için ihtiyaç duyulan orman ağaçlarını yetiştirmek, ayrıca kamu kurumlarının, belediyeler ile özel kişi ve kuruluşların orman ağacı, süs bitkisi, fidan ve tohum taleplerini karşılamak için yılda milyonlarca üretim yapan OGM, 2019 yılında üniversite, askeri birlik, belediyeler ve okullar gibi kamu kurumlarına 35,3 milyon TL tutarında 10,7 milyon adet bedelsiz fidan dağıtımı yaptı.

Tıbbi ve aromatik bitkilere yoğun talep

Özellikle orman köylüsüne gelir kapısı olan ve ihracat kapasitesi bakımında son yıllarda büyük ilgi gören tıbbi-aromatik bitkiler ve stratejik ürünler için 2020 yılında 1000 türde 260 milyon adet fidan üretimi planlayan OGM, Eylül itibariyle bu alanda 261,4 milyon adet fidan üreterek hedefini aştı. Yetiştirilen türler arasında sahil çamı, kızılçam, süs bitkileri, kestane, defne, iğde, ıhlamur, ceviz, keçiboynuzu ve karayemiş gibi milyonlarca fidan yer alıyor.

Özel sektör fidancılığı ile yılda 25 milyon TL gelir

OGM, kamuya bedelsiz olarak ürettiği fidanların yanı sıra, özel sektör fidancılığı için de üretim yapıyor. Park, bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan fidan ürünlerini kapsayan özel sektör fidancılığının desteklenmesi için de çalışan OGM, yıllık ortama 30-35 milyon adet fidan satışından 20-25 milyon TL gelir elde ediyor. Bu kapsamda ayrıca onaylanan 167 adet özel orman fidanlık projesinin 152 tanesini faaliyete alan OGM, fidan üretiminde dünya pazarlarına açılmak için özel sektör fidancılığına uzun vadeli ve düşük faizli kredi vererek sağlıyor. Bu kapsamda son 10 yılda, 10,5 milyon TL kredi kullanılarak, 3 adedine ise hibe desteği verildi.

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Son Güncelleme: 09.11.2020 19:08
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