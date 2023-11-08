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Mimarlık öğrencilerine Kentsel Dönüşüm dersi

Ankara'ya hava yolu ile gelenlerin ilk karşısına çıkan gecekonduların modern mimariye sahip toplu konuta dönüştürülme sürecinde OSTİM Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarihi sorumluluk üstlenecek

08 Kasım 2023 Çarşamba 22:47
Mimarlık öğrencilerine Kentsel Dönüşüm dersi






OSTİM Teknik Üniversitesi Mimarlık öğrencilerine Kentsel Dönüşüm dersi



Ankara'nın Esenboğa girişinde çirkin bir görüntüye sebep olan gecekonduların ortadan kaldırıhıp yerine 16 bin konutluk yeni bir şehir kurulmasında sorumluluk alan Yüksek Mimar Öner Tokcan ve projeyi yürüten TOKİ-Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığı TOBAŞ Şirketinin Genel Müdürü Ferhat Ertürk, Ostim Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi öğrencilerine Türkiye'de gerçekleştirilen en kapsamlı kentsel dönüşüm projesi Kuzey Ankara ile ilgili bilgiler verdi.


Mimarlık Fakültesi öğrencilerinini yanısıra çok sayıda öğrenci ve üniversite öğretim üyelerinin izlediği seminerde yaklaşık 8 bin gecekondu'nun başta hak sahipleriyle mülkiyet sorunlarının çözülüp ardından bütün teknik altyapıları ile bölgenin nasıl yeniden kurulduğunu öğrencilere anlatan TOBAŞ'ın kurucu Genel Müdürü Ferhat Ertürk, projenin başarılı olmasının en önemli nedeninin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olduğunu anlattı.  

Bölgedeki gecekonduların temizlenmesi için kanunla kurulan TOBAŞ şirketinin aynı zamanda 16 bin konutluk projenin denetimini yaptığını, TOBAŞ şirketinin projeyi baştan aşağıya bir bütün olarak ele alıp 12 yılda tamamlayıp hak sahiplerine konutlarını teslim ettiğini ve şirketin görevini tamamladığını söyledi.

Ankara'nın ilk rekreasyon alanı Altınpark ile  Dikmen Vadisi, Gençlik Parkı gibi büyük çaplı rekreasyon alanlarının projelerini gerçekleştiren Yüksek Mimar Öner Tokcan'da Ostim Teknik Üniversitesi öğrencilerine, bölgenin coğrafi yapısından kaynaklanan zorluklarını anlatıp, projenin yapılışı sırasında karşılaşılan sorunları aktardı. Tokcan, proje için öncelikle konutlar ve alt yapılarından projelendirme çalışmalarının başladığını ardından da imar planlarının yapıldığını, böyle bir uygulamanın da Türkiye'de tek örneğinin Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu bildirdi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sare Şahil'de konuşmasında,  öğrencilerin bölgenin eski halini bilmedikleri için anlatılanların önemini kavrayamayabileceklerini ifade ederken, "Başkent'e havaalanından girişte protokol yolunda sağlı sollu görülen gecekonduların ülkenin imajını kötü etkiliyordu, çok zor bir projeydi, tamamlandı, bitirildi, modern bir şehir kuruldu" dedi.


Dekan Sahil, Kuzey Ankara Kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesinde büyük emekleri geçen Yüksek Mimar Öner Tokcan ve  TOBAŞ Genel Müdürü Ferhat Ertürk'e günün anısına birer plaket verdi.

Son Güncelleme: 08.11.2023 22:58
Anahtar Kelimeler:
OSTİM üniversitesiMimarlık FakültesiEsenboğa
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