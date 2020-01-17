Minikler yarıyılda maceraya doyacak

Sanattan spora, sağlıktan eğlenceye, gastronomiden modaya kadar sayısız mağaza ve etkinlikle hizmet veren İstMarina AVM, çocukları birbirinden keyifli aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor.18-25 Ocak tarihleri boyunca gerçekleşecek olan Slime Fest, renkli atölyeler ile macera dolu bir deneyim yaşatacak.

Çocukların heyecanla beklediği yarıyıl coşkusu, İstMarina AVM’de yaşanıyor. Yediden yetmişe herkesi birbirinden neşeli etkinliklerle buluşturan İstmarina AVM, sömestir tatiline gün sayan minikler için öğretici ve keyifli bir festivale ev sahipliği yapacak 18 – 25 Ocak tarihleri boyunca düzenlenen renkli atölyelerle farklı deneyimler yaşayan çocuklar, Slime Fest’te doyasıya eğlenecek.

Sürprizlerle dolu festival için geri sayım başladı

Slime yapım atölyeleri, eğlence alanları, challenge turnuvaları, fotoğraf çektirme alanı ve dekorlarıyla renkli aktivitelerin gerçekleşeceği festivalin katılımcıları, kendileri için yaptıkları slime’ları sergileyecek. Slime Fest logolu şapka ve önlükleriyle atölyeye katılan çocuklar, masalarda kendilerini bekleyen özel Funbox kutularının içindeki sürpriz slime malzemelerini deneyimleme şansı yakalayacak.

Festivalin kazananları ödüllendirilecek

Eğlendirirken öğreten etkinliklerle çocukların vazgeçilmez adresi haline gelen İstMarina AVM’de gerçekleşecek olan festival, keyifli yarışmalara da ev sahipliği yapacak. AVM’nin Instagram hesabından, 20 – 23 Ocak tarihleri boyunca sürecek olan yarışmaya iki arkadaşını etiketleyerek katılım gösteren takipçiler, ödülünü ünlü YouTuber Gül Korzay’dan alacak. 24 Ocak günü saat 15.00’da Gül Korzay’ın sunumuyla ödül şöleni yaşatacak olan festival, Bidünya Oyuncak - Dobişkto TV etkinliği ile keyifli anlara sahne olacak.

Pijamaskeliler İstMarina AVM’de buluşuyor

Yarıyıl tatili boyunca festival tadında aktiviteler sunan İstMarina AVM, 26 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Pijamaskeliler’le minikleri bir araya getiriyor. Disney Junior'da yayınlanan İngiliz-Fransız ortak yapımı çizgi dizinin kahramanları, macera tutkunlarına eğlence dolu anlar yaşatacak.