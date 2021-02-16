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Neden İngiltere Üniversite Eğitimi Almalıyım?

İngiltere’de üniversite okumak isteyen öğrencilerin en az B2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmaları zorunlu tutulur. Fakat panik yok; Detaylar haberin devamında.

16 Şubat 2021 Salı 12:28
Neden İngiltere Üniversite Eğitimi Almalıyım?

Neden İngiltere Üniversite Eğitimi Almalıyım?

Avrupa’nın en modern en gelişmiş ülkesi olan İngiltere’de üniversite okumak için size onlarca neden sıralayabiliriz. Aynı zamanda bir okyanus ve ada ülkesi olan İngiltere, yalnızca turistlerin ilgi odağında değildir; ülke her yıl yüz binlerce uluslararası öğrenciye kapılarını açar. İngiltere, köklü üniversiteleri, nitelikli akademik kadroları, öğrenci odaklı müfredatı ile üniversite okumak için tercih edilebilecek en iyi ülkelerden biridir. Özellikle; Cambridge, Oxford, Londra gibi kozmopolit şehirlerde bulunan üniversitelerde eğitim almak yabancı öğrencilerin kariyer basamaklarını hızlıca tırmanması için en büyük fırsat olacaktır.

İngiltere Üniversite

İngiltere üniversite bakımından bir dizi seçenek barındırır. İngiltere’de üniversite nasıl okunur diye merak ediyor olabilirsiniz. İlk olarak, ülkedeki üniversitelerden birine kayıt yaptırmak için ilk ve temel şart lise mezunu olmanızdır. İngiltere’deki her üniversitenin kendine göre belirli kabul şartları ve sınavları bulunur. Bunun için ayrıca kapsamlı bir araştırma yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. İngiltere’de üniversite okumak isteyen öğrencilerin en az B2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmaları zorunlu tutulur. Fakat panik yok; İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler, üniversite sınavı öncesinde İngilizce hazırlık eğitimi alarak bu aşamayı kolaylıkla geçebilirler.

İngiltere’de ücretsiz üniversite okumak istiyor olabilirsiniz. Bunun için size en uygun olan burs seçeneklerini bulmanızı ve değerlendirmenizi öneriyoruz. Ülkedeki çoğu üniversitede, yabancı öğrenciler için farklı farklı kısmi burs programları bulunur. Bu burslar elbette belirli şartların yerine getirilmesi ile sağlanır; fakat derinlemesine bir araştırma sonucunda size uygun bir burs seçeneği bulma ihtimaliniz çok yüksektir.

İngiltere’de Üniversite Okumak

Üniversite eğitiminizi İngiltere’de almanız için size bazı nedenler sunacağız…

Dünya çapında bir eğitim

Dünya’nın en iyi 6 üniversitesinden 4’ü Birleşik Krallıkta bulunur. İngiltere üniversite yatırımlarında fazlasıyla bonkör davranır: Kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat stüdyoları, tiyatro salonları, spor faaliyetlerinin bulunduğu alanlar ve daha nicesi… Tüm bu olanaklara sahip olmak ve ilham verici bir üniversite eğitimi almak için İngiltere’yi tercih edebilirsiniz.

Uluslararası öğrenci memnuniyeti

İngiltere üniversiteleri eğitiminde uluslararası öğrencilerine garantili kalite vaat eder ve araştırma çalışmalarında dünya lideri konumundadır. İngiliz üniversitelerinden mezun olan yabancı öğrencilerin %88’i İngiltere’de eğitim almaktan memnun kalmıştır. Ayrıca, master ve doktora programlarına katılan yabancı öğrencilerin %92’si ise üniversitelerin kalitesini olumlu olarak değerlendirmiştir.

Prestijli bir diploma

İngiltere üniversite sistemi; yüksek öğrenim kurumlarında verdiği üstün kalite ve yeterlilikleriyle, öğrencilerine prestijli diplomaya sahip olma avantajı sağlar. Bir İngiliz üniversitesinden alınmış üniversite diploması, uluslararası iş verenler ve kurumlar tarafından büyük saygı görür ve karşılaştığınız kariyer basamaklarını hızlıca tamamlamanızı sağlar.  İngiltere’de üniversite okumak, CV’niz için yapabileceğiniz en büyük destektir.

Kusursuz İngilizce bilgisi

En iyi İngilizce, İngiltere’de öğrenilendir. Artık evrensel bir dil olarak tüm dünyaca kabul edilen İngilizce, uluslararası iş hayatının ortak dilidir. İngiltere’de üniversite okumak, kusursuz bir İngilizce bilgisine sahip olmak için yapılabilecek en güzel tercihtir. İngiliz üniversitelerinde eğitim aldığınız süreçte, İngilizcenizin hızlıca geliştiğini fark edeceksiniz. Hatta öyle bir zaman gelecek ki İngilizce rüyalar dahi görebileceksiniz.

Dünyanın en iyi üniversitelerinin olduğu İngiltere’de üniversite okumak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilir ve uzman eğitim danışmanlarımızdan ücretsiz randevu talep edebilirsiniz.

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Kaynak : https://edukas.com.tr/blog/neden-ingiltere-universite-egitimi-almaliyim/

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İngilterede üniversite Okumak
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