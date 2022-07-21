Ödenen faizleri iade edin

CHP'Lİ VEKİL KYK KREDİLERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

CHP’li vekil Kaya, KYK kredi faizlerinin alınmaması kararıyla birlikte ödeyenlere de ödedikleri faiz miktarınca iade yapılmasını istedi.

Bilhasa e-devlet ekranlarında bazı öğrenciler faizlerin silindiğini ancak bu sefer de anaparanın aldıklarından fazla göründüğü belirttiler. Kredi faizlerinin silinmesi kararından sonra şu ana kadar kredilerini faiziyle ödeyenlerin de yüklü meblağ tutan faiz kısmını geri alması gerektiği CHP Trabzon milletvekili Ahmet Kaya tarafından dile getirildi.

Derhal iade edin

Vekil Kaya, sadece anapara tutarının geri ödenmesine yönelik düzenlemenin geç kalınmış ve çok yerinde bir uygulama olduğunu belirttiği açıklamasında ödeyenlerin faizlerinin iade edilmesini de talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, KYK borç faizlerinin silinerek sadece anapara tutarının geri ödenmesine yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaya, KYK kredi borcunu enflasyon artışı ve faiziyle birlikte ödeyenlere anapara dışındaki tutarın iade edilmesi çağrısında bulunarak, “Okullarından mezun olan birçok gencimiz bir taraftan iş bulma mücadelesi verirken, diğer taraftan da bu borç yükünü sırtlamak zorunda kaldılar. Birçoğu ailesinin desteğiyle veya çeşitli işlerde çalışıp ekonomik şartlarını zorlayarak KYK borçlarını ödediler. Şimdi bu insanlar düzenleme dışı bırakılırsa, ödedikleri enflasyon farkı ve faiz tutarları iade edilmezse ortada büyük bir haksızlık yapılmış olacak. Bu konuda vatandaşlarımızdan yoğun talepler geliyor. 'Biz borcumuzu zor da olsa ödemiştik, ödediğimiz faizler bize geri verilecek mi?" diye soruyorlar. Bu haklı sorular ve talepler görmezden gelinmemelidir. KYK borcunu ödeyen gençlerimize ödedikleri faizler iade edilmelidir" dedi.

Kredi borcu anapara hesaplamasında bazı kafa karışıklıklarının olduğuna dikkat çeken Kaya, “Gençlerimize ödenen parayla sisteme anapara diye yansıtılan tutarlar arasında farklılıklar var. Birçok gencimizden mesajlar aldık. E-Devlet’ten ekran görüntüsü alıp borç tutarlarını gönderdiler. Aldıkları paranın çok üzerindeki tutarlar anapara diye görünüyor. Umarım, burada bir art niyet yoktur ve bu yanlışlıklar bir an önce düzeltilir. Faiz ve enflasyon farkını anapara tutarı içine gizleme gafletine düşmezler” diye konuştu.