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ODTÜ'de gerekçesiz kıyım | 2 araştırma görevlisine şok tebligat

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde iki araştırma görevlisi gerekçe gösterilmeden görevden alınmasın tepkilere neden oluyor

15 Haziran 2022 Çarşamba 20:48
ODTÜ'de gerekçesiz kıyım | 2 araştırma görevlisine şok tebligat

ODTÜ'de gerekçesiz kıyım | 2 araştırma görevlisine şok tebligat


ODTÜ'den iki öğretim görevlisi gerekçesiz üniversiteden uzaklaştırıldı. Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu'nun görevden alınmasına Eğitim-Sen tepki gösterdi.


Eğitim-Sen, ODTÜ Rektörlüğü’nün iki araştırma görevlisini gerekçe göstermeden görevden uzaklaştırdığını açıkladı. 


Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi, Eğitim-Sen üyeleri araştırma görevlileri Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu’nun herhangi bir gerekçe gösterilmeden ODTÜ Rektörlüğü tarafından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

"HUKUKSUZ EYLEMLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ"

Eğitim-Sen’in konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

“10 Haziran günü gerçekleştirilmek istenen Onur Yürüyüşü’nü bahane ederek kampüse kolluk kuvvetlerini sokan ve ODTÜ emekçilerinin polis tarafından korkunç bir şiddet görmesine, onlarca öğrencinin darp edilerek gözaltına alınmasına neden olan ODTÜ Rektörlüğü hukuksuz eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Daha önce ODTÜ emekçilerini ve öğrencilerini defalarca hedef gösteren kayyum rektörlük, şimdi de üyelerimiz ve eski işyeri temsilcilerimiz Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu’yu herhangi bir gerekçe göstermeksizin görevden uzaklaştırdı. Kayyum olarak atandığı günden itibaren ‘keyfiyet’ ve ‘baskı’ ODTÜ Rektörünün yönetim politikası halini almıştır. Akademinin zayıf karnı olan araştırma görevlilerine saldırarak niyetini açık etmiştir. Kampüslerimizde nefes dahi almamıza tahammülü olmayan, sırtını iktidara yaslamış bu hukuksuzluk karşısında üyelerimizi ve ODTÜ emekçilerini yalnız bırakmayacağız.”
 

Anahtar Kelimeler:
ODTÜAnkara
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