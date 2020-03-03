

Ödüllü proje Keşif Dünyası, çocukları bilime davet ediyor…





Küçüklerin, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin öğretmenleri eşliğinde deneyler gerçekleştirerek bilime ilk adımlarını attığı ve sürdürülebilirlik konusunda bilgiler aldığı laboratuvar çalışmaları, Keşif Dünyası’nın Darüşşafaka Cemiyeti’nin Maslak kampüsünde bulunan merkezinde yapılıyor. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödüllerinin Nitelikli Eğitim Kategorisi’nde, Altın Başarı Ödülü’ne layık görülen projeye katılan tüm çocuklar öğrenirken eğleniyor.

Keşif Dünyası, çocukları erken yaşta bilimle ilgilenmeye yönlendiriyor. Çocukların merak duygusunu ve soru sorma cesaretini geliştirmek, bu projenin temelini oluşturuyor. Keşif Dünyası’nda tüm çocuklar birer araştırmacı gibi deneyler gerçekleştiriyorlar. Üstelik deneylerde de araştırmalarını tamamen doğal malzemeler kullanarak yapıyorlar. Programın sonunda da mucit sertifikalarını alıyorlar. Ayrıca küçükler, sürdürülebilirlik için daha az tüketmenin, tekrar kullanmanın ve geri dönüştürmenin önemini de anlamış oluyorlar.

Keşif Dünyası, tüm okulların ve 8-10 yaş arası öğrencilerin katılımına açık. Darüşşafaka Maslak kampüsündeki Keşif Dünyası bilim atölyeleri; pazartesi (11.00-12.30 saatleri arası), salı (11.00-12.30 / 13.00-14.30 saatleri arası) ve çarşamba (11.00-12.30 saatleri arası) günleri gerçekleştiriliyor. Tüm okullar, Keşif Dünyası bilim atölyelerine kesifdunyasi@dek.k12.tr adresinden randevu alarak öğrencileri ile ücretsiz şekilde katılabiliyor. Öte yandan yine aynı adresten randevu alarak siz de herhangi bir ücret ödemeden çocuğunuzun bu atölyelerde yer almasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca öğretmeninize bilgi vererek, okulunuzun da Keşif Dünyası’ndan yararlanmasına öncülük edebilirsiniz.

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2017 yılında Henkel, 20 milyar Euro satış ve 3,5 milyar Euro faaliyet kârı bildirmiştir. Üç iş biriminin üç yıldız markası olan, Loctite, Schwarzkopf ve Persil 6,4 milyar Euro'dan fazla satış gerçekleştirmiştir.

Henkel dünya çapında güçlü şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak, sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 53.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com'u ziyaret ediniz.

Yaratıcı Çocuklar Derneği Hakkında

Kültür mirasımızı genç kuşaklara aktararak çocuklarımızdaki yaratıcılığı geliştirmek amacıyla 1995 yılında başlatılan okullar arası etkinlikler 2003 yılından itibaren Yaratıcı Çocuklar Derneği çatısı altında devam ediyor. Yaratıcı Çocuklar Derneği, Türkiye genelinde okulların katılımı ile gerçekleştirdiği etkinliklerinde plastik sanatlar, müzik, drama ve disiplinler arası çalışmalar sergilerken, öğrencilerin farklı kültürleri ve önemli kültürel mekânları tanıyarak öğrenmesini amaçlıyor. Bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğinde, çocukların hayal güçlerini ve yeteneklerini geliştirmek üzere bilim, tasarım, karikatür, öykü ve fotoğraf alanlarında yarışmalar düzenleyen Yaratıcı Çocuklar Derneği, çalışmalarını kültür bilincine sahip, bilime ve sanata önem veren yaratıcı ve evrensel bir kuşak için sürdürüyor.

Darüşşafaka hakkında

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 927 öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9,50'ye yükseltmiştir.