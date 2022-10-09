Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Öğrencileri vampirle korkutan rektör istifa etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, "42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var" açıklamasıyla Karaman'da tepki toplamıştı. Ak, rektörlük görevinden istifa etti.

09 Ekim 2022 Pazar 20:30
Öğrencileri vampirle korkutan rektör istifa etti

Öğrencileri vampirle korkutan rektör istifa etti


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de birinci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı. Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.

Sonunda istifa etti

Tepki çeken uyarının ardından Prof. Dr. Namık Ak, görevinden istifa etti. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Namık AK, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak hocaya üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Vampirci ProfKaraman üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB AKOM ve AKUT Vakfı'nın afet eğitimleri başladı
İBB AKOM ve AKUT Vakfı'nın afet eğitimleri başladı
Anadolu Vakfı Burs Başvurusu İçin Son Gün 30 Eylül
Anadolu Vakfı Burs Başvurusu İçin Son Gün 30 Eylül
Devlet okullarında öğrenciler aç kalıyor
Devlet okullarında öğrenciler aç kalıyor
Sabancı Vakfı'ndan Karşılıksız Burs Aylık 2.000 TL
Sabancı Vakfı'ndan Karşılıksız Burs Aylık 2.000 TL
37 ülkede, 40 ayrı merkezde Türkçe Yeterlilik Sınavı
37 ülkede, 40 ayrı merkezde Türkçe Yeterlilik Sınavı
İBB'den şehit çocukları ve yetimlere destek
İBB'den şehit çocukları ve yetimlere destek
İYİ Partili Dikbayır yıkılmak istenen okulu gündeme getirdi
İYİ Partili Dikbayır yıkılmak istenen okulu gündeme getirdi
Trabzon Doğa Koleji kapandı, öğrenci ve öğretmenler mağdur
Trabzon Doğa Koleji kapandı, öğrenci ve öğretmenler mağdur
İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı
İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı
İstanbul'da eğitim öğretim yılı sorunsuz başladı
İstanbul'da eğitim öğretim yılı sorunsuz başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim