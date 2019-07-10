Öğretmene zam yapıyoruz diyemedi | Bakanlıktan zam açıklaması



Okulların yeni eğitim dönemine açılması için hazırlıklar devam ederken, öğretmen maaşlarına zam yapılacağına ilişkin gazetelerde yer alan haberlere bakanlıktan yalanlama geldi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi, öğretmenlerin zam beklentisi hayal kırıklığına döndü. Bakanlık bu konuda bir çalışma yapıldığını doğraladı, ancak ekonomideki gelişmelere paralel olarak sonuçlanacağını duyurdu.

MEB'den yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir" denildi



Milli Eğitim Bakanlığı'nca ( MEB) "ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin, Bakan Ziya Selçuk'un bu konuda iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirttiği ifade edildi.

Bakanlıkça bugün bir gazetede yer alan "ücretli öğretmene zam" haberiyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Haberdeki konuyla ilgili bölüme ilave olarak; Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir."



