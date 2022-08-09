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Öğretmenler sınav istemiyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmen için eğitimi ve sınavı zorunlu tutuyor. Oysa öğretmenler zaten mesleki yeterliliklerinin olduğunu başka uygulamaların öğretmenler arasında ayırımcılığa neden olacağını söyleyerek karşı çıkıyorlar. Destek veren sendikalar bile yasaya olan desteğini çekti.

09 Ağustos 2022 Salı 10:54
Öğretmenler sınav istemiyor

Öğretmenler, meslek kanununa göre öğretmenleri sınava alarak unvan vermenin öğretmenler arasında ayrımcılığı neden olacağını belirterek sınava tepki gösteriyorlar. Ancak kanuna göre süreç işliyor 613 bin başvuru yapıldı. Eğitim sendikaları iş barışına olumsuz etki edeceği ve öğretmenlerin zaten yeterliliklerini alıp atandığını belirterek tepkilerini dile getiriyorlar. 

Herşey öğretmenlik meslek kanunu ile başladı

Şubat’ta çıkarılan öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenler önce hizmetiçi eğitime sonra sınava alınıyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanları ve bu ünvanlara göre maaş düzenlemeleri Cumhurbaşkanının yetkisinde olacak.

5204 sayılı yasa ile yürürlüğe giren uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreci 2004 yılında başladı. 2006 ve 2007 yıllarında sınav yapılmış ve sınavı kazananlar ve yüksek lisans doktora yapanlar belli eğitim hizmet kriterini sağladıktan sonra baş öğretmen veya uzman öğretmen olarak görevlerine devam etmişlerdi. O yıllarda Anayasa Mahkemesine taşınan 5204  sayılı yasanın bazı maddeleri öğretmenlere verilen ünvanlar nedeniyle değil bazı kontejan sınırlamaları nedeni ile iptal edilince yeniden bir düzenleme yapılmamıştı.

Sonrasında 14 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu adıyla yayımlanan yasada uzman ve baş öğretmenlik ünvanlarının verilmesi yeniden düzenlendi.

Şimdi ne olacak?

Buna göre görevde 10 yılını dolduran öğretmenler uzman öğretmenlik için, uzman öğretmenlikte 10 yılını dolduranlar da başöğretmenlik için hizmetiçi eğitim ve sınav sistemine başvurabilecekler. Uzman ve başöğretmenlerin maaşları belli bir oranda arttırılacak. Sınavlar yaz döneminde verilecek uzman öğretmenlik için 180, başöğretmenlik için ise 240 saatlik eğitim içeriğinden yapılacak.

Ancak öğretmenler sınava girmek istemiyor, yetkinliklerinin ünvan verilmesi adı altında sorgulanmasını istemiyor, bunun öğretmenler arasında ayırımcılığa neden olacağını iddia ediyor. Uzman ve Başöğretmen ünvanlarının maaş artışından başka mesleki değişiklik getirmeyeceğini belirtiyor. Ancak bakanlığın yayınladığı sınav takvimine göre şuana kadar 613 bin öğretmen uzman ve başöğretmen olarak sınava müracaatını yapmış bulunuyor. 

Son Güncelleme: 09.08.2022 11:07
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