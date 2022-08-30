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Öğretmenlere, önce biber gazı sonra kelepçe

Ankara'da Milli Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenler polis şiddetine maruz kaldı. Biber gazı ve jop kullanılarak dağıtılan öğretmenlerden 9'u gözaltına alındı.

30 Ağustos 2022 Salı 19:20
Öğretmenlere, önce biber gazı sonra kelepçe

Öğretmenlere, önce biber gazı sonra kelepçe

Ankara,. özel okul öğretmenlerinin ücret adaletsizliğini protestosuna tanık olmaya hazırlanırken, polisin biber gazlı müdühalesi sosyal medyada tephkilere neden oldu.
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine polis izin vermedi. Polis, izin verilmeyen basın açıklamasını Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı’nın önünde yapma kararı alan öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, 9 öğretmenin gözaltına alındığını söyledi.


Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kuruluşunun birinci yılında, asgari ücretin altına düşen ücretlere, sözleşme dayatmasına ve uzun mesailere karşı Ankara’da toplantı yaptı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen öğretmenler, TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.


Toplantının ardından MEB önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi. Öğretmenler, bunun üzerine basın açıklamasını Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı’nın önünde yapma kararı aldı. Ancak polis, öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti.

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali, 9 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı. 

"BİZ ONLARIN ÇOCUKLARINI OKUTUYORUZ, BİZE REVA GÖRÜLEN BU"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Fındık, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’nin birçok yerinden gelen öğretmenlerle buluşma yapmak istedik. Buluşmanın sonunda bir basın açıklaması yapmak istedik. Uzun süren pazarlıkların sonucunda, asla bir basın açıklamasına izin vermeyeceklerini söylediler. Bize saldırdılar. Arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Öğretmenin gördüğü değer buradan da ortaya çıkıyor. Onların bir kısmı (polisleri kastediyor), belki atanamayan öğretmenler. Biz onların çocuklarını okutuyoruz, bize reva görülen şey bu. Biz, barışçıl bir şekilde kamuoyuna basın açıklaması yapmak istedik. Ama müthiş bir şiddete maruz kaldık ve doğrudan hedef gösterilerek üzerimize gaz sıkıldı.”

Bu arada gözaltına alınan öğretmen sayısı daha sonra 7 olarak düzeltildi. Gözaltına alınan diğer 2 kişinin avukat olduğu bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü saat 17.00 sıralarında avukatları serbest bırakırken, daha sonra da öğretmenlerin serbest bırakıldığı bildirildi.


KILIÇDAROĞLU’NUN TWEETİ İLE ÇAKIŞTI

Öğretmenlerin salıverildiğinin öğrenilmesinden kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun polisin bugünkü sert müdahalesini eleştiren tweet atması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu saat 17.57’de şu mesajı paylaşmıştı:

“Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… “Al bunu diyen” o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!”

Son Güncelleme: 30.08.2022 23:17
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AnkaraProtestoBiber GazıPolis şiddetiKelepçe
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